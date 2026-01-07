Mit Continentale und EUROPA jetzt günstige Prämien sichern und jahrelang Geld sparen

Wien (OTS) -

Bis zum 31. März 2026 können clevere Vermittler ihren Kunden finanzielle Vorteile verschaffen, wenn sie eine Continentale PremiumBU oder eine Risikolebensversicherung bei der EUROPA abschließen. Dank Rückdatierung sichern sie ihnen günstigere Prämien – und das jahrelang.

Zeitsprung ins vergangene Jahr

Es geht ganz einfach: Die Vermittler datieren den Versicherungsbeginn zurück – auf den 1. Dezember 2025. Durch diesen kleinen Zeitsprung zahlt der Kunde geringere Prämien als bei einem Start im aktuellen Jahr. Der Grund: Für die Berechnung der Prämienhöhe zählt unter anderem das Alter eines Versicherten bei Vertragsabschluss. Und das steigt rechnerisch mit dem Jahreswechsel. Durch die Rückdatierung wird der Kunde also für die Continentale beziehungsweise die EUROPA ein Jahr jünger. Die Prämie fällt niedriger aus.

Kunden profitieren nicht nur einmalig

„Das Besondere dabei ist, dass der Kunde nicht durch einen einmaligen Nachlass profitiert. Er zahlt über die gesamte Vertragslaufzeit günstigere Prämien“, sagt Mag. Josef Seyr, Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS). Die CAS vertreibt in Österreich die Produkte der Continentale Lebensversicherung und der EUROPA Lebensversicherung. Insgesamt kann ein Versicherter durch die Rückdatierung mehrere Hundert Euro sparen. Ein Berechnungsbeispiel für die BU gibt es unter https://makler.continentale.at/bu-rueckdatierung, ein solches für die Risikolebensversicherung findet sich unter europa-vertriebspartner.at.

Arbeitskraft flexibel absichern

Bei der Absicherung seiner Arbeitskraft profitiert der Kunde von weiteren Vorteilen. So lässt sich die PremiumBU nach individuellen Wünschen bedarfsgerecht anpassen. Dafür stehen zahlreiche Pakete für unterschiedliche Lebensphasen zur Verfügung. Beliebt ist hier das Karriere-Paket. Damit kann sich der Schutz beispielsweise bei Abschlüssen, Weiterbildungen oder einem Berufswechsel anpassen. Dieser Baustein ist im Tarif PremiumBU wählbar und auch in der preisgünstigeren Start-Variante, die junge Kunden anspricht.

Aktion: Sofortleistungen verdoppeln sich

Durch die Rückdatierung im Bereich Risikolebensversicherung profitieren Kunden zudem von einer weiteren Aktion der EUROPA: Denn bis zum 31. Dezember 2025 verdoppelt der Versicherer die Sofortleistung bei Tod in ihren konstanten Risikolebensversicherungen. Über die gesamte Vertragslaufzeit werden ohne Mehrbeitrag anstelle von 5 nun 10 Prozent der vereinbarten Versicherungssumme, maximal 10.000 Euro, als Sofortleistung ausgezahlt. Diese Unterstützung hilft Hinterbliebenen dabei, die ersten anfallenden Kosten nach dem Tod eines Angehörigen schnell zu begleichen, etwa Beerdigungskosten oder noch offene Arztrechnungen.

Weitere Informationen hierzu bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter https://makler.continentale.at/ansprechpartner.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit fast 30 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.