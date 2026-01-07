"Erleben, wovon andere nur träumen": Lidl Österreich startet das spektakulärste Jahres-Gewinnspiel 2026

Salzburg, Österreich (OTS) -

Pünktlich zum neuen Jahr startet Lidl Österreich das große Lidl Plus Jahres-Gewinnspiel 2026. Unter dem Motto „Erleben, wovon andere nur träumen, lohnt sich“ haben Lidl Plus Kund:innen jeden Monat die Chance auf spektakuläre Gewinne und einmalige Erlebnisse.

Ein Jahr voller unvergesslicher Augenblicke: Lidl Österreich startet mit dem Lidl Plus Jahres-Gewinnspiel eine der größten Kampagnen dieses Jahres. Statt klassischer Sachpreise stehen jeden Monat einzigartige „Once-in-a-Lifetime“-Erlebnisse auf dem Programm. Von Konzert-Highlights in Las Vegas über ein Familienabenteuer unter den Nordlichtern Lapplands bis hin hin zum „Dolce Vita“ in einer privaten Villa in Apulien oder VIP-Tickets für das bekannteste Radrennen Frankreichs – die Bandbreite der Erlebnisse ist vielfältig und exklusiv für Lidl Plus Kund:innen.

Bereits im Jänner startet die erste Gewinnphase: Verlost wird ein unvergessliches Wochenende in Istanbul beim UEFA Europa League Finale 2026. Das Paket beinhaltet neben begehrten Tickets zum Spiel auch einen 3-Tage-Aufenthalt in einer 5-Sterne-Suite, einem privaten Limousinen-Transfer und einen Helikopterflug über die Metropole.

Mit Vitaminen zum Traumerlebnis: Mitspielen über Lidl Plus App

Bewusste Ernährung lohnt sich – denn ab sofort zahlt sich der Griff ins Frischeregal doppelt aus. Und so einfach geht’s: Obst und Gemüse einkaufen, Lidl Plus App an der Kassa scannen, und gewinnen! Jeder volle Sammelpass landet direkt im Lostopf. Dabei gibt es kein Limit – jeder abgeschickte Pass erhöht die persönliche Gewinnchance auf die monatlichen Traumpreise. Mitmachen lohnt sich!

Weitere Infos zum Gewinnspiel gibt’s online auf www.lidl.at/gewinnspiel

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.