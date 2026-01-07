1 Jahr Pfand auf PET-Flaschen und Aluminiumdosen – Expertengespräch und Labor-Demonstration am 15. Jänner an der Hochschule Campus Wien

Wien (OTS) -

Am 1. Jänner 2025 wurde in Österreich das Einwegpfandsystem eingeführt, zunächst bei manchen Konsument*innen umstritten, mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Ziel ist, die Sammelquote von Kunststoff-Flaschen und Aluminiumdosen bis 2027 auf 90% zu steigern.

Das Forschungszentrum für Nachhaltigkeitsbewertung und Verpackungslösungen der Hochschule Campus Wien lädt zum Expertengespräch und zur Labor-Demonstration.

Welchen Nutzen hat Kunststoff-Recycling?

Welche technischen Herausforderungen gibt es beim Recycling unterschiedlicher Kunststoff-Arten?

Wie funktioniert eigentlich Kunststoff-Recycling? Sortierung, Zerkleinerung, Schwimm-Sink-Test und Extrusion - Demonstration des Recyclingprozesses im Labor.

Ihre Gesprächspartner:

Bernhard Rainer, Leiter des Forschungszentrums Nachhaltigkeitsbewertung und Verpackungslösungen, Hochschule Campus Wien

Martin Novak, Kunststofftechniker und Forschender, Hochschule Campus Wien

TERMIN

Expertengespräch und Labor-Demonstration 1 Jahr Pfandsystem

Wann? Donnerstag, 15. Jänner 2026, 10.00 Uhr

Wo? Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, Gebäudeteil E F, Laborbereich Verpackungsrecycling 2. Stock, 1100 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: sigrun.reininghaus-cussac@hcw.ac.at

Hochschule Campus Wien

