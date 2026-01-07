  • 07.01.2026, 07:00:32
1 Jahr Pfand auf PET-Flaschen und Aluminiumdosen – Expertengespräch und Labor-Demonstration am 15. Jänner an der Hochschule Campus Wien

Am 1. Jänner 2025 wurde in Österreich das Einwegpfandsystem eingeführt, zunächst bei manchen Konsument*innen umstritten, mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Ziel ist, die Sammelquote von Kunststoff-Flaschen und Aluminiumdosen bis 2027 auf 90% zu steigern.

Das Forschungszentrum für Nachhaltigkeitsbewertung und Verpackungslösungen der Hochschule Campus Wien lädt zum Expertengespräch und zur Labor-Demonstration.

  • Welchen Nutzen hat Kunststoff-Recycling?

  • Welche technischen Herausforderungen gibt es beim Recycling unterschiedlicher Kunststoff-Arten?

und

  • Wie funktioniert eigentlich Kunststoff-Recycling? Sortierung, Zerkleinerung, Schwimm-Sink-Test und Extrusion - Demonstration des Recyclingprozesses im Labor.

Ihre Gesprächspartner:

Bernhard Rainer, Leiter des Forschungszentrums Nachhaltigkeitsbewertung und Verpackungslösungen, Hochschule Campus Wien

Martin Novak, Kunststofftechniker und Forschender, Hochschule Campus Wien

TERMIN

Expertengespräch und Labor-Demonstration 1 Jahr Pfandsystem

Wann? Donnerstag, 15. Jänner 2026, 10.00 Uhr

Wo? Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, Gebäudeteil E F, Laborbereich Verpackungsrecycling 2. Stock, 1100 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: sigrun.reininghaus-cussac@hcw.ac.at

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Rückfragen & Kontakt

Hochschule Campus Wien
Mag.a Sigrun Reininghaus-Cussac
Wissenschafts-PR
Telefon: +43 1 606 68 77-6430
E-Mail: sigrun.reininghaus-cussac@hcw.ac.at
Website: https://www.hcw.ac.at/

