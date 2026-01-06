  • 06.01.2026, 11:03:02
HPI bietet Schnupperstudium vom 19. bis 23. Januar an

Potsdam (OTS) - 

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) öffnet vom 19. bis 23. Januar seine Lehrveranstaltungen für alle, die sich für Informatik begeistern und die digitale Zukunft aktiv mitgestalten möchten. Mit dem Schnupperstudium erhalten Studieninteressierte die Möglichkeit, das HPI, seine Lehrangebote und den Campus am Griebnitzsee hautnah kennenzulernen.

Das Schnupperstudium richtet sich daher an alle, die einen Einblick in ein Informatikstudium gewinnen möchten. Teilnehmende können ausgewählte Lehrveranstaltungen besuchen, sich vor Ort individuell beraten lassen und echte Campusluft schnuppern.

Die Anmeldung ist ab sofort hier möglich.

Während der Schnupperwoche können Interessierte an ausgewählten Vorlesungen teilnehmen und so den Studienalltag am HPI erleben. Auf dem Programm und zur Auswahl stehen unter anderem die Themen Cybersichersicherheit, 3D-Computergrafik, Mathematik, Einführung in die Programmiertechnik sowie Robotics & Computer Vision.

Ergänzend zu den Lehrveranstaltungen bietet das Studienberatungsteam des HPI während der Schnupperwoche persönliche Beratungsgespräche an. Fragen zum Studium oder zum Bewerbungsverfahren werden dabei individuell beantwortet. Zudem haben Teilnehmende im Rahmen von Campusführungen die Gelegenheit, den HPI-Campus am Griebnitzsee kennenzulernen.

Das HPI freut sich darauf, junge Talente willkommen zu heißen und gemeinsam mit ihnen die digitale Zukunft zu gestalten.

Rückfragen & Kontakt

presse@hpi.de
Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.de
Julia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.de

