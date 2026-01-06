Gaál: wohnpartner bringt 2026 noch mehr Unterstützungsangebote direkt in den Wiener Gemeindebau

Wien (OTS) -

Mit der Neuauflage der „Respekt gemeinsam sicher“-Tour, einem neuen Grätzl-Zentrum und zahlreichen Einzugsbegleitungen stärkt das Nachbarschaftsservice wohnpartner das Miteinander im Gemeindebau.

Auch 2026 bleibt das Nachbarschaftsservice wohnpartner der verlässliche Ansprechpartner für alle Menschen im Wiener Gemeindebau. Ob bei Nachbarschaftskonflikten oder Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien – wohnpartner weiß Rat, berät diskret und lässt niemanden allein.

Um noch niederschwelliger für die Wiener*innen da sein zu können, eröffnet 2026 das bereits elfte wohnpartner Grätzl-Zentrum. So entsteht mehr Platz für Beratung und Unterstützung – und zugleich Raum, in dem Nachbar*innen bei zahlreichen Aktivitäten zusammenkommen können.

Ab März tourt „Respekt gemeinsam sicher“ erneut durch die Höfe (wieder in Kooperation mit Wiener Wohnen und der Grätzlpolizei), um auf die Einhaltung der Hausordnung aufmerksam zu machen. Zusätzlich übernimmt wohnpartner an rund einem Dutzend Standorten die Einzugsbegleitung und fördert so ein gutes Wohnklima von Anfang an.

„Wiens hohe Lebensqualität basiert darauf, allen Menschen die bestmöglichen Rahmenbedingungen zum Leben und Zusammenleben zu bieten. Mit den erweiterten Angeboten von wohnpartner stärken wir die Nachbarschaft, fördern Respekt und schaffen konsumfreie Räume, in denen sich Menschen begegnen und vernetzen können. Bei Nachbarschaftskonflikten und allen Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien steht wohnpartner den Bewohner*innen beratend zur Seite“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Neues Grätzl-Zentrum für noch mehr Beratung

Die wohnpartner Grätzl-Zentren sind offene Treffpunkte ohne Konsumzwang direkt im Gemeindebau, in denen Beratung, Begegnung und nachbarschaftliche Aktivitäten Platz finden. Sie bieten einen einfachen und unmittelbaren Zugang zu Unterstützung und ermöglichen es Bewohner*innen, ihr Grätzl aktiv mitzugestalten.

Durch ihre starke Verankerung vor Ort fördern sie Gemeinschaft, Austausch und eine lebendige Nachbarschaft. Derzeit gibt es zehn Grätzl-Zentren. Das elfte soll im zweiten Halbjahr 2026 in Favoriten eröffnet werden.

„Mit der Eröffnung des elften wohnpartner Grätzl-Zentrums setzen wir im neuen Jahr ein starkes Zeichen. Damit intensivieren wir unser Serviceangebot und erreichen noch mehr Bewohnerinnen und Bewohner. Unsere Grätzl-Zentren sind bei den Menschen im Gemeindebau sehr beliebt, weil sie eine Vielzahl kostenloser Aktivitäten bieten und zugleich Raum für vertrauensvolle Gespräche schaffen“, erklärt wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer.

Neuauflage von „Respekt gemeinsam sicher“ ab März 2026



Die Initiative „Respekt gemeinsam sicher“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von wohnpartner, Wiener Wohnen und der Grätzlpolizei, das sich für ein achtsames und sicheres Zusammenleben in den Wiener Gemeindebauten einsetzt. Sie informiert Bewohner*innen über die wichtigsten Regeln des Zusammenlebens sowie über Beratungsangebote und fördert den offenen Dialog vor Ort.

Bei der Herbst-Tour 2025 nahmen rund 350 Wiener*innen teil, die Fragen zu Lärm, Sauberkeit und Sicherheit direkt im Hof mit den Expert*innen klären konnten. Generell stärkt die Tour das Gemeinschaftsgefühl und ermöglicht eine rasche und qualitativ hochwertige Bearbeitung der Anliegen.

Aufgrund des großen Erfolgs wird die Initiative ab März 2026 fortgesetzt. An zwei Terminen ist geplant, die Respekt-Tour durch ein parallel stattfindendes Sauberkeitsfest aufzuwerten. Die genauen Termine werden rechtzeitig mitgeteilt.

Einzugsbegleitung: Gute Nachbarschaft von Anfang an

Die Einzugsbegleitung von wohnpartner ist ein unterstützendes Programm für neue Mieter*innen in Wiener Gemeindebauten, das den Einstieg in die Nachbarschaft erleichtert und von Anfang an ein harmonisches Zusammenleben fördert.

Die Bewohner*innen erhalten praktische Infos zur Hausordnung, lokalen Anlaufstellen und Tipps für ein gutes Miteinander, ergänzt durch persönliche Beratung und Events wie Willkommensfeste.

Ziel ist es, Konflikten vorzubeugen, Integration zu stärken und Gemeinschaft aufzubauen – insbesondere in neuen oder nachverdichteten Wohnhausanlagen. 2026 soll die Einzugsbegleitung an einem guten Dutzend Standorten angeboten werden.