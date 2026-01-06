Fonds Soziales Wien: Plätze im Winterpaket für obdachlose Menschen aufgestockt

Wien (OTS) -

Aufgrund der aktuell anhaltenden Kälte hat der Fonds Soziales Wien (FSW) die Kapazitäten in den Notquartieren des Winterpakets um rund 30 zusätzliche Plätze für Einzelpersonen erhöht. Die Zusatzplätze verteilen sich auf fünf Notquartiere des Winterpakets und stehen, wie die restlichen rund 1.000 Plätze des Winterpakets, im 24-Stunden-Betrieb zur Verfügung.

„Niemand soll in Wien bei eisigen Temperaturen auf der Straße nächtigen müssen und so sein Leben gefährden. Mit dem Winterpaket und der raschen Erweiterung der Notquartiersplätze zeigen wir, dass Wien handelt, wenn Menschen Hilfe brauchen.“ , betont Sozialstadtrat Peter Hacker. Das Winterpaket des FSW ergänzt die ganzjährig bestehenden Angebote der Obdach- und Wohnungslosenhilfe in Wien. Es bietet Schutz, Wärme und Verpflegung für von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffene Menschen. Neben 13 Notquartieren stehen auch drei Wärmestuben von 29.10.2025 bis 29.04.2026 zur Verfügung.

„Die aktuelle Aufstockung zeigt, wie wichtig flexible Strukturen und starke Kooperationen sind“ , erklärt Susanne Winkler, FSW-Geschäftsführerin. „Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund Wien, FSW Obdach, Johanniter Österreich und Wiener Rotes Kreuz konnten wir sehr rasch zusätzliche Plätze schaffen und auf die Wetterlage reagieren.“

Auch Markus Hollendohner, Leiter der Obdach- und Wohnungslosenhilfe im FSW unterstreicht die Bedeutung der Maßnahme: „Mitte Dezember hat sich die Auslastung in den Notquartieren des Winterpakets auf einem hohen Niveau stabilisiert. Bereits vor den Feiertagen konnten ab dem 22. Dezember sukzessive Kapazitäten aufgestockt werden. Die Platzerweiterung bleibt bis auf Weiteres aufrecht. Durch die langjährige Erfahrung in der Planung des Winterpakets wissen wir, dass es in besonders kalten Phasen zu Spitzen in der Auslastung kommt, auf diese können wir gut reagieren.“

Jetzt FSW KälteApp downloaden

Der FSW appelliert zur Laufzeit des Winterpakets zum Download der kostenlosen FSW KälteApp. Wer obdachlose Menschen bei Kälte im öffentlichen Raum wahrnimmt, kann per App Teams der Straßensozialarbeit informieren. Eine Meldung kann unkompliziert in drei Schritten ohne Registrierung gemacht werden. Die Straßensozialarbeiter:innen gehen diesen Meldungen nach, informieren über Angebote des Winterpakets, teilen Schlafsäcke aus oder begleiten Personen in Notquartiere. Die Webversion sowie die direkten Links zu den Stores gibt es unter www.kaelteapp.wien.

Über das FSW Winterpaket 2025/2026

Der Fonds Soziales Wien und teilnehmende Partnerorganisationen schaffen mit dem Winterpaket heuer bereits zum 16. Mal in den kältesten Monaten des Jahres ein niederschwellig zugängliches Angebot für wohnungs- oder obdachlose Menschen in Wien. Mit dem Ziel, dass niemand aufgrund eines fehlenden Schlafplatzes in Wien auf der Straße nächtigen muss und damit sein Leben gefährdet. Mittlerweile werden jährlich rund 1.000 Plätze in Notquartieren für Einzelpersonen bereitgestellt. Diese Plätze wurden in den letzten Jahren von ca. 3.000 Personen im Winter genutzt. Zusätzlich gibt es auch drei Wärmestuben, die einen Tagesaufenthalt im Warmen ermöglichen. Die Angebote des Winterpakets stehen zusätzlich zum ganzjährig verfügbaren Regelangebot der FSW Obdach- und Wohnungslosenhilfe zu Verfügung.