Hollywood Music Experience: Filmmusik live in Wien, Linz, Villach und Graz

Im Programm erklingen unvergessliche Melodien aus Filmen und Serien wie „The Avengers“, „Dune“, „Wednesday“, „Twilight“, „Robin Hood: König der Diebe“, „Gefährliche Gedanken“, „The Bodyguard“, „Titanic“, „Inception“, „Moulin Rouge“, „Pretty Woman“, „Top Gun: Maverick“, „Trolls“, „Rocky III“, „The Da Vinci Code“, „Interstellar“, „007: Skyfall“, „Mission: Impossible“, „Dirty Dancing“, „Game of Thrones“, „Fluch der Karibik“ und weiteren internationalen Erfolgen.



Die Konzerte finden statt:

19.02.2026 - Wiener Stadthalle, Halle F

04.03.2026 - Design Center Linz

06.03.2026 - Congress Center Villach

09.03.2026 - Helmut List Halle Graz



Berühmte Songs von Adele, Lady Gaga, Céline Dion, Whitney Houston, Bruno Mars, Bryan Adams, Sam Smith, Justin Timberlake und vielen weiteren Weltstars sowie markante und weithin bekannte Instrumentalmusik aus den genannten Filmen – von denen viele mit renommierten Musik- und Filmpreisen ausgezeichnet wurden – machen diese Show besonders kraftvoll und emotional.



Eine besondere Atmosphäre verleihen den Konzerten von The Grand Stars Orchestra herausragende Solistinnen und Solisten – Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Finalisten bekannter Formate wie „The Voice“ und „X-Factor“. Ihre Duette und Soloauftritte zählen zu den Höhepunkten jedes Konzertabends.



Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Hollywood-Filmmusik aus legendären Produktionen der letzten Jahrzehnte – Musik, die berührt und für Gänsehautmomente sorgt.



Gesamtdauer des Konzertprogramms: ca. 2 Stunden und 40 Minuten (inklusive Pause).



Tickets sind erhältlich auf Artkonzert.at sowie auf oeticket.com