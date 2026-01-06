  • 06.01.2026, 09:04:03
Führungswechsel bei der KIRCHHOFF Ecotec SE und der FAUN Gruppe

Staffelstabübergabe Patrick Hermanspann (links) an den neuen CEO der FAUN Gruppe, Malte Sonnenburg (rechts)
Osterholz-Scharmbeck/Iserlohn (OTS) - 

Zum 1. Januar 2026 übergibt Dr. Johannes F. Kirchhoff den Vorstandsvorsitz der KIRCHHOFF Ecotec SE an Patrick Hermanspann. Malte Sonnenburg übernimmt als CEO die Leitung der FAUN Gruppe von Patrick Hermanspann.

Dr. Johannes F. Kirchhoff, der das Unternehmen seit dem 1. November 1994 als CEO geführt hat, wechselt in den Aufsichtsrat und übernimmt dort den Vorsitz. "Nach mehr als drei Jahrzehnten operativer Verantwortung ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, die Führung in neue Hände zu legen und das Unternehmen künftig aus dem Aufsichtsrat heraus zu begleiten", erklärt Dr. Johannes F. Kirchhoff. "Ich bin überzeugt, dass die neue Führungsstruktur Kontinuität und Zukunftsfähigkeit gleichermaßen sichert."

Neuer Vorstandsvorsitzender der KIRCHHOFF Ecotec SE wird Patrick Hermanspann. Hermanspann ist seit 27 Jahren Teil der FAUN Gruppe und hat in dieser Zeit zahlreiche Stationen durchlaufen. Zuletzt war er 13 Jahre als CEO tätig. Er hat die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und übernimmt nun die Gesamtverantwortung für die KIRCHHOFF Ecotec SE mit den starken Marken FAUN und ZOELLER.

"Die KIRCHHOFF Ecotec SE steht für technologische Kompetenz, Internationalität und unternehmerische Verantwortung", so Patrick Hermanspann. "Ich danke Dr. Johannes, Arndt und Wolfgang Kirchhoff sowie dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, die erfolgreiche Entwicklung der Gruppe gemeinsam mit den Teams weiter voranzutreiben."

Im Zuge dieses Wechsels gibt Patrick Hermanspann die operative Leitung der FAUN Gruppe ab. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Malte Sonnenburg die Position des CEO der FAUN Gruppe. Malte Sonnenburg ist seit 2006 Teil des Unternehmens und kennt FAUN aus unterschiedlichen Funktionen und Perspektiven. Seine bisherigen Aufgaben wird er auch weiterhin wahrnehmen. "FAUN ist ein starkes, international aufgestelltes Unternehmen mit großer Innovationskraft", sagt Malte Sonnenburg. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden die Position der FAUN Gruppe in den globalen Märkten weiter auszubauen."

Mit dieser klar strukturierten Nachfolgeregelung stellt die KIRCHHOFF Ecotec SE die Weichen für eine kontinuierliche und nachhaltige Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe.

Über die KIRCHHOFF Ecotec SE

Die KIRCHHOFF Ecotec SE mit den starken Marken FAUN und ZOELLER ist Expertin für modernste Abfallsammelfahrzeuge, Kehrmaschinen und Entleerungsvorrichtungen für Abfallbehälter. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 5.500 Mitarbeitende und wird das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Umsatz von ca. 1,4 Mrd. Euro abschließen. Die KIRCHHOFF Ecotec SE ist ein Geschäftsbereich der weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe aus Iserlohn. Die familiengeführte Gruppe zählt insgesamt 13.550 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Ecotec, Werkzeuge und Fahrzeugumbauten für mobilitätseingeschränkte Personen. Zur KIRCHHOFF Gruppe gehören 60 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

#faun #zoeller #kirchhoff #entsorgungslogistik #circulareconomy

Rückfragen & Kontakt

Claudia Schaue
FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
claudiaschaue@FAUN.com
+49 4795 955-238

