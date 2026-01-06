Neue Gesprächsreihe in „Wien heute“: „Bei uns in Wien heute“ startet am 10. Jänner 2026 im ORF Landesstudio Wien

Wien (OTS) -

Die tägliche lokale Fernsehsendung des ORF Landesstudio Wien „Wien heute“ startet eine neue Gesprächsreihe. „Bei uns in Wien heute“ bietet ab 10. Jänner 2026 jeden Samstag Einblicke hinter die Kulissen der Stadt. Das neue Format folgt auf den Talk „Bei Budgen“, der sieben Jahre lang erfolgreich von Patrick Budgen gestaltet wurde.

„Bei uns in Wien heute“ setzt auf inhaltlich fundierte Gespräche über das Gestalten und Funktionieren der Stadt. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die Wien auf ganz unterschiedliche Weise prägen und mitgestalten. Als Gäste sind Vertreterinnen und Vertreter von Kulturinstitutionen, Blaulichtorganisationen und Bezirkspolitik ebenso geplant wie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Gesellschaft.

Den Anfang macht am Samstag, dem 10. Jänner 2026, Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl, der bei bei Ulrike Dobeš zu Gast ist.

Die Interviews werden von den „Wien heute“-Moderatorinnen Elisabeth Vogel, Ulrike Dobeš und Carmen Sediqi-Ludwig sowie von „Wien heute“-Moderator Lukas Lattinger geführt. Sie führen Gespräche, die über tagesaktuelle Schlagzeilen hinausgehen: Es geht um Hintergründe, Herausforderungen und konkrete Einblicke in Bereiche, die das Leben in Wien tagtäglich beeinflussen.

ORF-Wien-Chefredakteur Oliver Ortner: „Mit ‚Bei uns in Wien heute‘ bleibt ‚Wien heute‘ dem journalistischen Anspruch treu, relevante Themen aus der Stadt verständlich, nahbar und zugleich vertiefend aufzubereiten.“

ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl: „Um eine der lebenswertesten Millionenstädte der Welt am Laufen zu halten, müssen viele Räder ineinandergreifen. Diese großen und kleinen Räder vor den Vorhang zu holen, ist eine großartige Idee, zu der ich dem Team schon jetzt gratuliere!“

Die neue Gesprächsreihe versteht sich als journalistisches Format mit Substanz – mit dem Ziel, Zusammenhänge sichtbar zu machen und das vielfältige Zusammenspiel in der Stadt zu zeigen.

„Bei uns in Wien heute“ – ab 10. Jänner jeden Samstag um 19.00 Uhr in „Wien heute“ auf ORF 2 Wien.