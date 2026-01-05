Einführung von LEGO® SMART Play(TM): Erwecke deine Kreationen zum Leben

München (OTS) -

München (ots)

Die LEGO Gruppe stellt LEGO® SMART Play(TM) vor, eine neue Spielinnovation, die LEGO Kreationen wie nie zuvor zum Leben erweckt.

Die Plattform wird durch den LEGO SMART Brick angetrieben, der mit bahnbrechenden, weltweit ersten Technologien ausgestattet ist.

Das bedeutet, dass LEGO Modelle zum ersten Mal darauf reagieren können, wie mit ihnen gespielt wird.

LEGO SMART Play(TM) verbindet digitales und physisches Spiel ganz ohne Bildschirme.

Die Elemente der Plattform sind vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.

Die LEGO Gruppe stellt LEGO® SMART Play(TM) vor - eine neue interaktive Plattform, die LEGO Spielerlebnisse für Kinder und Familien grundlegend verändert. Mit dieser spannenden Innovation können LEGO Kreationen auf völlig neue Weise zum Leben erweckt werden.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 präsentieren Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der LEGO Gruppe und Tom Donaldson, Senior Vice President & Head of Creative Play Lab, die Neuheit erstmals der Öffentlichkeit. LEGO SMART Play(TM) ist eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des LEGO System-in-Play seit der Einführung der LEGO Minifigur im Jahr 1978.

LEGO SMART Play(TM) inspiriert Kinder dazu, ihre kreativen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen - mit überraschenden Momenten und neuen Entdeckungen. Die Plattformelemente - der LEGO SMART Brick, LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren - reagieren in Echtzeit und ermöglichen ein interaktives Spielerlebnis voller Erkundung und fantasievoller Geschichten.

Auf der CES begleiten Asad Ayaz, Chief Brand Officer der Walt Disney Company und President of Disney Entertainment Marketing, sowie Dave Filoni, Executive Vice President und Chief Creative Officer von Lucasfilm, die LEGO Gruppe. Gemeinsam kündigen sie an, dass die ersten LEGO SMART Play(TM) Sets im Star Wars(TM) Universum angesiedelt sind - dem perfekten Schauplatz für epische Geschichten, ikonische Figuren und unendliche Abenteuer aus LEGO Steinen. Zum ersten Mal spielt eine weit, weit entfernte Galaxis zurück. Die neuen Sets erscheinen am 1. März 2026 in ausgewählten Märkten.

Was ist LEGO SMART Play(TM)?

Die neue Plattform umfasst mehr als zwanzig patentierte Weltneuheiten. Im Zentrum steht der LEGO SMART Brick, der von einem speziell entwickelten Chip angetrieben wird, der kleiner ist als ein einzelner LEGO Noppenstein.

Die Technologie entsteht im Creative Play Lab der LEGO Gruppe und verbindet physisches und digitales Spiel nahtlos miteinander. Unsichtbare, fortschrittliche Technologie haucht LEGO Kreationen neues Leben ein.

Der LEGO SMART Brick enthält Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie einen Mini-Lautsprecher mit integriertem Synthesizer. Hinzu kommen weitere Funktionen und kabelloses, unkompliziertes Laden.

LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren koppeln sich mit dem LEGO SMART Brick und ermöglichen es den Modellen, interaktiv zu reagieren - mit passenden Geräuschen und Verhaltensweisen. Alle Elemente sind vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.

"Seit über 90 Jahren entfacht die LEGO Gruppe die Fantasie und Kreativität von Kindern auf der ganzen Welt. Während sich die Welt weiterentwickelt, tun wir das auch - und schaffen Innovationen, die den Spielbedürfnissen jeder neuen Generation gerecht werden. LEGO SMART Play(TM) ist das nächste spannende Kapitel unseres LEGO System-in-Play und wir freuen uns riesig, diese Innovation nun in dieser Größenordnung in die Welt zu bringen", sagt Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer of the LEGO Group.

Tom Donaldson, Senior Vice President & Head of Creative Play Lab at the LEGO Group ergänzt: "Mit LEGO SMART Play(TM) vereinen wir Kreativität, Technologie und Storytelling, um das Bauen von Welten und Geschichten noch fesselnder zu machen - und das ganz ohne Bildschirm. Wir setzen einen neuen Standard für interaktive, fantasievolle Spielerlebnisse und können es kaum erwarten, diese Innovation in den Händen der Kinder zu sehen."

LEGO SMART Play(TM) kommt in die LEGO Star Wars(TM) Galaxis

Jetzt können Fans ikonische Szenen, Charaktere und Momente aus einer weit, weit entfernten Galaxis wie nie zuvor erleben, da das LEGO® SMART Play(TM) System sein Debüt mit drei "All-In-One"-LEGO Star Wars Sets feiert.

"Wir arbeiten seit über 25 Jahren mit unseren unglaublichen Freunden bei Lucasfilm zusammen, und unser Fokus lag immer darauf, der Fan-Community durch unsere Sets originelle, einzigartige Erlebnisse zu bieten. Mit LEGO SMART Play(TM) werden legendäre Geschichten und Charaktere der Star Wars Galaxis wie nie zuvor zum Leben erweckt", sagt Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer of the LEGO Group.

Die drei "All-In-One"-LEGO Star Wars Sets enthalten einen LEGO SMART Brick mit Ladegerät sowie mindestens eine LEGO SMART Minifigur und einen LEGO SMART Tag.

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Luke's Red Five X-Wing Set(TM)

Ein 584-teiliges Set, einschließlich zwei SMART Minifiguren (Luke Skywalker in seinem ikonischen Pilotenanzug und Prinzessin Leia) sowie Rebel Crew und Stormtrooper Minifiguren. Das Set enthält außerdem Lukes treuen Begleiter R2-D2.

Dieses Set enthält einen imperialen Turm, einen Transporter und ein Kommandozentrum, die interaktive Funktionen freischalten, wie Laserschussgeräusche, Triebwerksgeräusche und Lichter sowie Betankungs- und Reparatursounds, durch die Verwendung des enthaltenen LEGO SMART Brick, zwei LEGO SMART Minifiguren und fünf LEGO SMART Tags.

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Darth Vader's TIE Fighter(TM) Set

Ein 473-teiliges Set, das einen brick-built Rebel Outpost und eine Imperial Fueling Station enthält, sowie eine SMART Minifigur von Darth Vader und eine Rebel Fleet Trooper Minifigur. Das Dröhnen der Twin-Ion-Triebwerke wird - neben weiteren interaktiven Funktionen - durch den LEGO SMART Brick zum Leben erweckt.

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Throne Room Duel & A-Wing(TM) Set

Ein 962-teiliges Set, das drei SMART Minifiguren enthält: Darth Vader, Imperator Palpatine und Luke Skywalker (Jedi).

Zusätzlich enthält das Set einen brick-built A-Wing Fighter mit Pilot, zwei Royal Guard Minifiguren und einen SMART Tag-aktivierten Kanonenturm zur Verteidigung des Thronsaals des Imperators.

Zum ersten Mal in der Geschichte von LEGO Star Wars(TM) erwacht mit LEGO SMART Play(TM) Sets die Schlacht zum Leben und ermöglicht es Fans, ikonische Szenen und Interaktionen nachzustellen sowie neue zu erschaffen. Fans können SMART Funktionen freischalten, wie das Summen von Lightsabern(TM) mit den SMART Minifiguren von Darth Vader und Luke Skywalker, das Dröhnen des A-Wing-Triebwerks und sogar "The Imperial March" hören, während Imperator Palpatine auf seinem Thron sitzt.

Die LEGO SMART Play(TM) All-in-One Sets von LEGO Star Wars sind ab dem 9. Januar vorbestellbar und ab dem 1. März über www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählte Händler in den Launch-Märkten erhältlich.

LEGO SMART Play(TM) wird sich durch neue Updates, Produkteinführungen und Technologie weiterentwickeln - und die LEGO Gruppe wird in Zukunft weitere Ergänzungen vorstellen.

Weitere Informationen zu LEGO SMART Play(TM) finden Sie unter: LEGO.com/Smart-Play.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das LEGO Press Office unter: lego@consense-communications.de

Produktinformationen:

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Darth Vader's TIE Fighter(TM)

Setnummer: 75421

Altersempefehlung: 8+

Teile: 473

Maße: Das Set ist über 10 cm hoch. 11 cm) lang und 15 cm)breit.

1x LEGO SMART MINIFIGUR mit Darth Vader 1x SMART TAG mit dem TIE Fighter

Verfügbarkeit: Pre-Order: 9. Januar 2026

Erhältlich: 1. März 2026

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,99 EUR

Erhältlich über www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählte Händler in den Launch-Märkten.

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Luke's Red Five X-Wing(TM)

Setnummer: 75423

Altersempfehlung: 6+

Teile: 584

Maße: Das Set ist über 6 cm hoch, 22 cm lang und 19 cm breit.

2x LEGO SMART MINIFIGURE mit Luke Skywalker und Prinzessin Leia

5x SMART TAGS mit dem X-Wing, imperialem Turm, Transporter, Kommandozentrum und R2-D2 Zubehör

Verfügbarkeit:

Pre-Order: 9. Januar 2026

Erhältlich: 1. März 2026

Unverbindliche Preisempfehlung: 89,99 EUR

Erhältlich über www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählte Händler in den Launch-Märkten.

LEGO® Star Wars(TM) SMART Play(TM): Throne Room Duel & A-Wing(TM)

Setnummer: 75427

Altersempfehlung: 9+

Teile: 962

Maße: Das Set ist über 14 cm hoch, 29 cm lang und 49 cm breit.

3x LEGO SMART MINIFIGURE mit Luke Skywalker, Imperator Palpatine, Darth Vader

5x SMART TAGS mit einem A-Wing, Thron, Death Star Turm und Lightsaber(TM) Duellen (2x Tags)

Verfügbarkeit:

Pre-Order: 9. Januar 2026

Erhältlich: 1. März 2026

Unverbindliche Preisempfehlung: 159,99 EUR

Erhältlich über www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählte Händler in den Launch-Märkten.

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das LEGO Press Office:

consense communications GmbH

Nina Blume / Denis Arnold

Tel.: +49 (0) 1520 9536713/ +49 (0) 173 4977761 / E-Mail: lego@consense-communications.de

Lucasfilm, das Lucasfilm Logo, STAR WARS und zugehörige Inhalte sind Marken und/oder urheberrechtlich geschützt, in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, von Lucasfilm Ltd. und/oder deren verbundenen Unternehmen. © & TM Lucasfilm Ltd.