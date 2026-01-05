DenizBank AG Neujahrsangebot: 2,15%* Zinsen auf Festgeldkonto oder Sparbuch für 18 Monate

Wien (OTS) -

Das neue Jahr starten mit 2,15 %* p.a. auf Festgeldkonto oder auf klassisches Sparbuch mit 18 Monaten Laufzeit - exklusiv bis 30.01.2026*.

Festgeld: Kostenlose Online-Kontoführung und unbegrenzte Anzahl an Festgeldkonten.

Die DenizBank AG begrüßt das neue Jahr mit einem besonderen Angebot für Sparer:innen: sie profitieren von 2,15 %* Zinsen p.a. bei 18 Monaten Laufzeit, exklusiv verfügbar bis 30. Januar 2026.

In einer sich wandelnden Finanzlandschaft bleibt die DenizBank AG ihrem Engagement treu, Kund:innen dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dieses neue Festgeld- und Sparbuchangebot kombiniert attraktive Zinssätze mit der Flexibilität und dem Komfort, den moderne Sparer:innen erwarten.

Festgeld können Sie online eröffnen, Sparbücher erhalten in unseren 10 Filialen in ganz Österreich persönlich.

Produktmerkmale und Vorteile von Festgeld

Das neue Festgeldangebot der DenizBank AG bietet Kund:innen eine umfassende Sparlösung, die sowohl auf Zugänglichkeit als auch auf Wachstum ausgelegt ist:

Infos zu Festgeldkonten:

Wettbewerbsfähiger Zinssatz: Profitieren Sie von 2,15%* p.a. für die gesamte 18-monatige Laufzeit

Niedrige Einstiegsschwelle: Investieren Sie bereits ab 1.000 EUR

Flexible Laufzeiten: Sie möchten kürzer oder länger sparen? Wählen Sie individuelle Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 10 Jahren

Garantierte Renditen: Fixe Zinssätze sichern planbare Erträge unabhängig von Marktschwankungen

Keine versteckten Kosten: Völlig kostenlose Online-Kontoführung

Unbegrenzte Konten: Eröffnen Sie mehrere Festgeldkonten für unterschiedliche Zwecke

Nahtloser digitaler Zugang: Eröffnen Sie Ihr Konto bequem online über die DenizMobile App oder das Internet Banking

Exklusiver Aktionszeitraum: Dieser spezielle Zinssatz von 2,15 %* für die 18-monatige Laufzeit ist bis 30. Januar 2026 verfügbar und macht dies zu einer idealen Gelegenheit, das Jahr auf einem soliden finanziellen Fundament zu beginnen.

Über die DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.

*Sonderzinssatz p.a. nur für Privatkund:innen und gültig für neu eröffnete Festgeldkonten und Sparbücher ab 02.01.2026 bis einschließlich 30.01.2026. Danach gilt der jeweils gültige Zinssatz gemäß unserem Preisaushang. Zinssätze andere Laufzeiten p.a., nur für Privatkund:innen und gültig bis auf Widerruf.

Rechtlicher Hinweis:

Das ist eine Marketingmitteilung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anleger:innen und Kund:innen, etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher Situation, Risikobereitschaft oder individueller Geeignetheit von Bankdienstleistungen. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.