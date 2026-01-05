- 05.01.2026, 15:25:02
- /
- OTS0054
AVISO: Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt diesen Mittwoch um 10.00 Uhr
Am Mittwoch, 7. Jänner 2026 um 10.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.
Termin für Medien:
ca. 11.00 Uhr
PRESSEFOYER mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Bundesministerin Korinna Schumann und Staatssekretär Josef Schellhorn
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie das Pressefoyer via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53115 202428
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NBU