AVISO: Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt diesen Mittwoch um 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 7. Jänner 2026 um 10.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.

Termin für Medien:

ca. 11.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Bundesministerin Korinna Schumann und Staatssekretär Josef Schellhorn



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie das Pressefoyer via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).