AVISO Medientermin – Bildungsminister Wiederkehr präsentiert neue Kampagne zur Attraktivierung des Berufsbilds ElementarpädagogIn

Im Kindergarten wird die Bildungslaufbahn jedes Kindes maßgeblich geprägt. Gerade in den ersten Bildungseinrichtungen im Leben eines Menschen sehen wir jedoch besonders große Herausforderungen. Um diesen wirksam entgegenzutreten, präsentiert Bildungsminister Christoph Wiederkehr im Rahmen eines Medientermins eine neue Kampagne, deren Zielsetzung es ist, neue Pädagoginnen und Pädagogen für den Elementarpädagogikbereich zu gewinnen.

Aus diesem Anlass laden wir zu einer Pressekonferenz ein.

Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an manfred.kling@bmb.gv.at

Datum: 09.01.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Bildung, Wellensteinsaal

Wasagasse 2

1090 Wien

Österreich