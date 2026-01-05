  • 05.01.2026, 14:08:02
Marchetti: „Das ohrenbetäubende Schweigen der Kickl-FPÖ zu Venezuela offenbart, wozu sie Fahndungslisten und Festungen braucht“

Mit seiner Anbiederung an Putin, Orbán und Trump gibt sich Kickl als aufrechter Anti-Demokrat zu erkennen

Wien (OTS) - 

„Das ohrenbetäubende Schweigen der Kickl-FPÖ zu Venezuela offenbart, wozu sie Fahndungslisten und Festungen braucht. Dass es FPÖ-Chef Herbert Kickl bis zum heutigen Tag nicht zustande gebracht hat, auch nur ein einziges kritisches Wort am Vorgehen seines viel bewunderten Vorbildes US-Präsident Donald Trump in Venezuela zu üben, spricht Bände. Jeder aufrechte Demokrat in Österreich steht solidarisch an der Seite der Bevölkerung Venezuelas und pocht auf die strikte Einhaltung des Völkerrechts sowie der Charta der Vereinten Nationen. Dass die Kickl-FPÖ nicht dazu zählt, hat sie mit ihrer noblen, aber äußerst aussagekräftigen Zurückhaltung in diesem Fall einmal mehr unter Beweis gestellt“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Von Putin über Orbán bis hin zu Trump: Es ist äußerst beunruhigend, dass sich Kickl derart devot an demokratiefeindliche Kräfte aus der ganzen Welt anbiedert. Kickl hat bei seinem Versuch, eine Regierung zu bilden, wohl auch deshalb der Mut verlassen, weil Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei derart standhaft an den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie festhalten. Als Volkspartei bekennen wir uns zu unserer freien Gesellschaft und werden alles in unserer Macht stehende tun, um die Demokratie in Österreich auch in Zukunft zu bewahren“, so Marchetti abschließend.

