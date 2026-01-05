AVISO: Präsentation der Zivildienstbilanz 2025 mit Bundesministerin Claudia Plakolm, 8. Jänner 2026, 9.30 Uhr

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 8. Jänner 2026, um 9.30 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Plakolm zur Präsentation der Zivildienstbilanz für das Jahr 2025 ins Bundeskanzleramt.

9.30 Uhr

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



