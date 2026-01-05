- 05.01.2026, 13:45:32
AVISO: Präsentation der Zivildienstbilanz 2025 mit Bundesministerin Claudia Plakolm, 8. Jänner 2026, 9.30 Uhr
Am Donnerstag, den 8. Jänner 2026, um 9.30 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Plakolm zur Präsentation der Zivildienstbilanz für das Jahr 2025 ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
9.30 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
