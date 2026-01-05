FPÖ – Schnedlitz: „Verlierer-Ampel schickt Wiener SPÖ-Bonzen mit nächster Abzockidee aus!“

Wien (OTS) -

„Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt und schon schickt die Verlierer-Ampel den nächsten SPÖ-Bonzen mit einer weiteren Abzockidee aus. Die kalte Progression gehört vollständig abgeschafft und nicht wiedereingeführt! Wer angesichts der extrem hohen Inflation, eines Wirtschaftsstandorts vor dem Abgrund, steigender Arbeitslosigkeit und anhaltender Wohlstandsvernichtung an immer neue Belastungen denkt, agiert als fahrlässiger Brandbeschleuniger. Den hart arbeitenden Österreichern immer mehr Geld aus der Tasche ziehen zu wollen, sich selbst aber jeden Luxus zu gönnen, wie es diese System-Ampel macht, ist keine Politik, sondern gelebte Niedertracht!“, so erteilte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz der Forderung des Wiener SPÖ-Stadtrates Czernohorszky nach einer Wiedereinführung der kalten Progression eine klare Absage und zweifelte auch an der Glaubwürdigkeit der ablehnenden Haltung der ÖVP: „Bis jetzt waren die Schwarzen nämlich bei jedem Belastungsangriff auf die eigene Bevölkerung federführend dabei.“

Den Systemparteien sei längst jedes Gespür für die eigene Bevölkerung abhandengekommen: „Der Versagerregierung aus Schwarz-Rot-Pink geht es nur um sich selbst, nicht um unser Land oder um die Menschen. Deshalb ist sie auch bei ihnen komplett unten durch, während das Vertrauen in die Freiheitlichen mit einem Volkskanzler Herbert Kickl immer weiterwächst – weil nur so die eigene Bevölkerung wieder an die allererste Stelle gerückt und unsere Heimat vom Niedergang, in den sie von Stocker, Babler, Meinl-Reisinger und Co. geschickt wurde, wieder auf den Erfolgsweg gebracht wird!“