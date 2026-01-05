Rotes Kreuz warnt vor Kältewelle: „Schützen Sie sich selbst und achten Sie auf Ihre Mitmenschen!“

Wien (OTS) -

Eisige Kälte in Österreich! Vor allem im Westen und Süden des Landes fallen die Temperaturen auf minus 20 Grad. Die GeoSphere Austria gab für diese Gebiete eine Wetterwarnung aus. Auch Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes, warnt: „Extreme Kälte darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie ist eine Gefahr für die Gesundheit und sogar für das Leben, wenn man sich nicht rechtzeitig aufwärmen kann. Schützen Sie sich selbst und achten Sie auf Ihre Mitmenschen!“

„Kälte ist eine Gefahr für Herz und Kreislauf!“

Für den Selbstschutz hat der Rotkreuz-Chefarzt einige Tipps: „Am wichtigsten ist, Wetterberichte und Vorhersagen zu beachten. Sorgen Sie bei extremer Kälte für ausreichend Heizmaterial zu Hause und vermeiden Sie nach Möglichkeit Tätigkeiten im Freien, denn extreme Kälte belastet Herz und Kreislauf. Achten Sie auf ausreichende Vorräte zu Hause, Ihre Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Zittern, Gedächtnisverlust und Benommenheit können Zeichen von Unterkühlung sein, suchen Sie so bald wie möglich beheizte Räume auf.“

Sturzgefahr bei Kälte – Erste Hilfe kann Leben retten

Dr. Schreiber mahnt auch zu einem genauen Blick auf die Mitmenschen: „Vor allem ältere und kranke Menschen leiden besonders unter der Kälte. Achten Sie auf Freunde und Nachbarn – bei Glätte kann auch ein Sturz schnell passieren, hier ist rasches Handeln und Erste Hilfe bei Verletzungen besonders wichtig. Können Sie selbst nicht helfen, dann zögern Sie nicht, die Notrufnummer 144 zu wählen und Hilfe anzufordern!“

Rotkreuz-Angebote bei extremer Kälte

Besonders für Menschen, die von Not und Obdachlosigkeit betroffen sind, stellt extreme Kälte eine Gefahr dar. Dr. Schreiber rät: „Das Kältetelefon und Wärmestuben sind hier wichtige Einrichtungen. Erkundigen Sie sich nach Angeboten in Ihrer Nähe und machen Sie Ihre Mitmenschen darauf aufmerksam!“

