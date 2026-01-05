- 05.01.2026, 11:56:32
Nach Silvester-Knallerei: Über 100.000 fordern österreichweites Feuerwerksverbot für Privatpersonen
Anzahl der Unterschriften innerhalb von 3 Wochen verdoppelt – #aufstehn appelliert an Innenminister Karner
Schwerverletzte, Wald- und Wohnungsbrände, Schäden in Millionenhöhe: Auch dieses Jahr verursachten Feuerwerke und Böller rund um Silvester unzählige Schäden. Die gemeinnützige Organisation #aufstehn fordert daher gemeinsam mit über 100.000 Unterzeichner_innen ein bundesweites Böllerverbot ab Kategorie F2.
Link zur Petition: Böllerverbot jetzt!
Unterhaltung für wenige, Schaden für alle
“Die Knallerei zu Silvester schadet Mensch, Tier und Umwelt. Dass bereits über 100.000 unsere Petition unterstützen, zeigt klar: Ein Feuerwerksverbot ist den Menschen in Österreich ein zentrales Anliegen”, so Flora Bachmann von #aufstehn. Die Organisation fordert ein sofortiges Verbot von privaten Feuerwerken ab Kategorie F2 – z.B. Fontänen, Raketen oder Batteriefeuerwerke. Bachmann: “Innenminister Gerhard Karner muss eine österreichweite Lösung finden, anstatt auf einen schwer kontrollierbaren Flickenteppich regionaler Verbote zu setzen.”
