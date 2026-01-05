  • 05.01.2026, 11:42:02
  • /
  • OTS0041

Lotto: „Salzburger Festspiele“ mit Kunststück zum Jahresstart

Sologewinne bei „6 aus 45“ mit 1,2 Mio. Euro und Joker mit 196.000 Euro

Wien (OTS) - 

Mit „Salzburger Festspielen“ startete das neue Lotto Jahr, denn es gab zwei Sologewinne, und die wurden beide in Salzburg erzielt. Sologewinn Nummer eins gab es bei „6 aus 45“, wo einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus dem Großraum Salzburg ein besonderes Kunststück gelang: Er bzw. sie wählte auf einem Systemschein das System 0/07, und kreuzte dabei nicht nur die „sechs Richtigen“, sondern auch noch die Zusatzzahl an. Das ergab dann sowohl den Solo-Sechser mit exakt 1,2 Millionen Euro als auch noch sechs Fünfer mit Zusatzzahl im Gesamtwert von knapp 73.000 Euro.

Daneben erzielten auch noch ein Ober- sowie ein Niederösterreicher einen Fünfer mit Zusatzzahl zu je mehr als 12.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus, womit die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. So dürfen sich 53 Spielteilnehmer:innen über jewiels rund 5.000 Euro freuen. Beim Sechser der nächsten LottoPlus Ziehung am Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Sologewinn Nummer zwei für Salzburg gab es beim Joker. Das „Ja“ zur richtigen Jokerzahl war für den bzw. die Gewinner:in mehr als 196.000 Euro wert.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 4. Jänner 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH

Günter Engelhart
Telefon: +43 (1) 79070 - 31910

Christopher Reisinger
Telefon: +43 (1) 79070 - 31933

Gerlinde Wohlauf
Telefon: +43 (1) 79070 - 31920

Website: https://www.lotterien.at, https://www.win2day.at,
https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright