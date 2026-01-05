Lotto: „Salzburger Festspiele“ mit Kunststück zum Jahresstart

Wien (OTS) -

Mit „Salzburger Festspielen“ startete das neue Lotto Jahr, denn es gab zwei Sologewinne, und die wurden beide in Salzburg erzielt. Sologewinn Nummer eins gab es bei „6 aus 45“, wo einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus dem Großraum Salzburg ein besonderes Kunststück gelang: Er bzw. sie wählte auf einem Systemschein das System 0/07, und kreuzte dabei nicht nur die „sechs Richtigen“, sondern auch noch die Zusatzzahl an. Das ergab dann sowohl den Solo-Sechser mit exakt 1,2 Millionen Euro als auch noch sechs Fünfer mit Zusatzzahl im Gesamtwert von knapp 73.000 Euro.

Daneben erzielten auch noch ein Ober- sowie ein Niederösterreicher einen Fünfer mit Zusatzzahl zu je mehr als 12.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus, womit die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. So dürfen sich 53 Spielteilnehmer:innen über jewiels rund 5.000 Euro freuen. Beim Sechser der nächsten LottoPlus Ziehung am Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Sologewinn Nummer zwei für Salzburg gab es beim Joker. Das „Ja“ zur richtigen Jokerzahl war für den bzw. die Gewinner:in mehr als 196.000 Euro wert.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 4. Jänner 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen