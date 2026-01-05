AVISO: PG WKÖ-Fachverband Immobilien- und Vermögenstreuhänder, 12. Jänner 2026, 10:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) -

der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt zum

PRESSEGESPRÄCH

„Die wesentlichen Herausforderungen für die gewerbliche Immobilienwirtschaft 2026“

Wann: Montag, 12. Jänner 2026, 10:00 Uhr

Wo: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, Saal 2 (Oktogon im Zwischengeschoss)

Der WKÖ-Fachverband Immobilien präsentiert seine wesentlichen Positionen zu den vielen Herausforderungen für die österreichischen Immobilienbranche, die das neue Jahr bringt. So sind mit 1. Jänner bereits das neue Mietenwertsicherungsgesetz (MieWeG) und neue Befristungsregelungen für Wohnimmobilien in Kraft getreten. Eine Mietrechtsreform steht ebenfalls auf der Tagesordnung der Bundesregierung. Gleichzeitig bleiben Neubau- und Sanierungsraten bundesweit auf sehr niedrigem Niveau. Die Expert/inn/en geben zudem einen Überblick über wichtige Branchentermine 2026.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Roman OBERNDORFER , Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Ellen MOLL , stv. Fachverbandsobfrau und Berufsgruppensprecherin der österreichischen Hausverwalter in der WKÖ

, stv. Fachverbandsobfrau und Berufsgruppensprecherin der österreichischen Hausverwalter in der WKÖ Rudolf NORTH, Fachverbandsgeschäftsführer

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen aus organisatorischen Gründen um Anmeldung bis spätestens 9. Jänner, unter: dmc_pr@wko.at

Eine Teilnahme ist auch online möglich:

Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen

Besprechungs-ID: 381 536 642 289 52

Kennung: ME2WT2QY