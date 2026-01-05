AVISO/MEDIENEINLADUNG: Aktionstag in den Privatkrankenanstalten – Nein zu Lohnraub!

Wien. (OTS) -

Die Beschäftigten in den Privatkrankenanstalten setzen am Donnerstag, 8. Jänner, ein deutliches Zeichen gegen drohenden Lohnraub. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags machen sie darauf aufmerksam, dass bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen nur Lohn- und Gehaltserhöhungen über der Inflation akzeptabel sind.

Während große Träger wie Porr, Strabag oder Uniqa weiterhin Gewinne schreiben, werden die Beschäftigten zu Zurückhaltung aufgefordert. Die Gewerkschaft vida stellt klar:

Profite dürfen nicht auf dem Rücken jener gemacht werden, die tagtäglich für die Versorgung von Patient:innen Verantwortung tragen. Es braucht Verbesserungen, keine weiteren Verschlechterungen für die Beschäftigten im Gesundheitsbereich!

Der Kollektivvertrag für die Privatkrankenanstalten gilt für rund 10.000 Beschäftigte in ganz Österreich. Die KV-Verhandlungen gehen am 12. Jänner 2026 in die fünfte Runde.

Aktionstag/Medientermine am 8. Jänner in folgenden Einrichtungen:

Anton Proksch Institut, Gräfin-Zichy-Straße 6, 1230 Wien um 9.30 Uhr

Reha-Zentrum Bad Schallerbach, Schönauer Straße 45, 4701 Bad Schallerbach (Oberösterreich) um 12 Uhr

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, den Aktionstag zu begleiten.

Gespräche mit Beschäftigten und Gewerkschaftsvertreter:innen sowie Bildaufnahmen sind nach vorheriger Anmeldung möglich.