Familienland*Service: Erste Adresse für Familienfragen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Das Familienland*Service der Familienland Niederösterreich GmbH ist die erste Adresse für alle Fragen und Anliegen rund um das Familienleben. Im Jahr 2025 wurden rund 9.000 Anfragen zu Themen wie Förderungen, zum Familienland*Pass mit seinen über 500 Partnerbetrieben oder zu Angeboten für Familien bearbeitet. „Die konstant hohe Nachfrage zeigt eindrucksvoll die hohe Servicequalität des Beratungsangebotes und bestätigt, dass wir mit dem Familienland*Service eine wichtige erste Anlaufstelle für Familien in Niederösterreich sind“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Ob schulische Tagesbetreuung, Förderungen des Landes Niederösterreich oder individuelle Herausforderungen – die Mitarbeiterinnen vom Familienland*Service stehen beratend zur Seite oder vermitteln an die zuständigen Stellen. Besonders gefragt waren auch im letzten Jahr die Angebote des Familienland*Passes: von Neuanträgen über Änderungswünsche bis hin zu mit dem Pass verfügbaren Ermäßigungen und Vorteilen. „Familie bedeutet Halt und Unterstützung. Unsere Aufgabe ist es, den Familien als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen und sie in all ihren Facetten bestmöglich zu begleiten. Nutzen Sie daher das Angebot vom Familienland*Service der Familienland Niederösterreich GmbH und lassen Sie sich umfassend beraten“, führt Geschäftsführerin Barbara Trettler aus.

Auf www.familienland.at/service sowie in der Familienland-App steht ein umfassender Online-Ratgeber zur Verfügung. Er bietet kompakte und übersichtliche Informationen in den Kategorien „Förderungen“, „Familien allgemein“, „Von Kinderwunsch bis zur Geburt“, „Kleinkinder“, „Kindergarten“, „Bildung und Ausbildung“ sowie „Rat in Notlagen“. Damit finden Familien schnell die passenden Links und weiterführenden Hinweise für jede Lebensphase. „Unser Ziel ist es, allen Menschen in Niederösterreich Unterstützung zu geben, die Rat suchen oder Informationen rund um das Thema Familie benötigen. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, allen Generationen mit der Familienland Niederösterreich GmbH an ihrer Seite mit praktischen Hilfestellungen unter die Arme zu greifen“, betont Teschl-Hofmeister.

Das Familienland*Service ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 02742 9005 19001 oder per E-Mail familienland@noel.gv.at erreichbar. Die umfangreiche Service-Seite mit weiterführenden Links befindet sich auf www.familienland.at.

