- 05.01.2026, 10:49:02
- /
- OTS0033
Presseeinladung zum Auftakt "Internationales Jahr der Bäuerin 2026"
Hybride PK der Bäuerinnen Österreich am 12. Jänner um 10:00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienvertreter:innen,
2026 wird ein besonderes Jahr für die Frauen in der heimischen Land- und Forstwirtschaft, denn erstmals stehen sie im Mittelpunkt. Die Vereinten Nationen haben 2026 zum “Internationalen Jahr der Bäuerin“ ausgerufen, um die Leistungen dieser Frauen weltweit aufzuzeigen und zu würdigen. Aus diesem Anlass laden wir Sie sehr herzlich zu einem hybriden Pressegespräch ein.
Datum: Montag, 12. Jänner 2026
Zeit: 10 Uhr
Ort: Online via ZOOM bzw. in der Bibliothek der LK Österreich, 1. Stock rechts, Schauflergasse 6, 1015 Wien
Es informieren Sie:
Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin
Claudia Entleitner, Bundesbäuerin-Stellvertreterin
Astrid Brunner, Bundesbäuerin-Stellvertreterin
Wir ersuchen um Anmeldung unter m.wolf@lk-oe.at bis spätestens 8. Jänner 2026, 15 Uhr. Geben Sie bitte bekannt, ob Sie Online oder vor Ort teilnehmen. Den ZOOM-Link senden wir Ihnen rechtzeitig zu.
Rückfragen & Kontakt
Bäuerinnen Österreich
Mag. Martina Wolf
Telefon: 0676 83441 8778
E-Mail: m.wolf@lk-oe.at
Website: https://www.baeuerinnen.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIM