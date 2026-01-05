  • 05.01.2026, 10:49:02
  • /
  • OTS0033

Presseeinladung zum Auftakt "Internationales Jahr der Bäuerin 2026"

Hybride PK der Bäuerinnen Österreich am 12. Jänner um 10:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienvertreter:innen,

2026 wird ein besonderes Jahr für die Frauen in der heimischen Land- und Forstwirtschaft, denn erstmals stehen sie im Mittelpunkt. Die Vereinten Nationen haben 2026 zum “Internationalen Jahr der Bäuerin“ ausgerufen, um die Leistungen dieser Frauen weltweit aufzuzeigen und zu würdigen. Aus diesem Anlass laden wir Sie sehr herzlich zu einem hybriden Pressegespräch ein.

Datum: Montag, 12. Jänner 2026

Zeit: 10 Uhr

Ort: Online via ZOOM bzw. in der Bibliothek der LK Österreich, 1. Stock rechts, Schauflergasse 6, 1015 Wien

Es informieren Sie:

Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin

Claudia Entleitner, Bundesbäuerin-Stellvertreterin

Astrid Brunner, Bundesbäuerin-Stellvertreterin

Wir ersuchen um Anmeldung unter m.wolf@lk-oe.at bis spätestens 8. Jänner 2026, 15 Uhr. Geben Sie bitte bekannt, ob Sie Online oder vor Ort teilnehmen. Den ZOOM-Link senden wir Ihnen rechtzeitig zu.

Rückfragen & Kontakt

Bäuerinnen Österreich
Mag. Martina Wolf
Telefon: 0676 83441 8778
E-Mail: m.wolf@lk-oe.at
Website: https://www.baeuerinnen.at

