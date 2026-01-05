- 05.01.2026, 10:27:32
- /
- OTS0031
Caritas: Bei eisigen Temperaturen kann Kältetelefon Leben retten
Die aktuelle Kältewelle gefährdet obdachlose Menschen besonders – die Caritas ruft die Bevölkerung zum Hinschauen und Anrufen auf.
Die anhaltend eisigen Temperaturen in ganz Österreich machen die Wintermonate für obdachlose Menschen erneut lebensgefährlich. Die Caritas Österreich appelliert angesichts der aktuellen Kältewelle an die Bevölkerung: Hinsehen, ansprechen und im Zweifel das Caritas-Kältetelefon anrufen. Schon ein einziger Anruf kann entscheidend sein und Menschen in akuter Not den Weg in einen warmen, geschützten Raum ebnen.
„Wenn es draußen bitterkalt ist, wird diese Kälte für Menschen ohne Zuhause zur tödlichen Gefahr. Schon Nächte mit starken Minusgraden können lebensbedrohlich sein. Niemand darf in Österreichs Winter auf der Straße erfrieren müssen“, betont Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich.
Kältetelefone und Winternothilfe österreichweit im Einsatz
Die Kältetelefone der Caritas und die Winternothilfe-Angebote sind in ganz Österreich aktiv. Darüber hinaus bieten Wärmestuben, Tageszentren und Winternothilfe-Notquartiere warme Plätze zum Aufwärmen, warme Mahlzeiten sowie psychosoziale und medizinische Erstversorgung durch Streetwork-Teams.
So helfen Sie konkret:
Ansprechen: Sprechen Sie Menschen an, die in der Kälte liegen oder schlafen, und fragen Sie, ob sie Hilfe brauchen.
Kältetelefon anrufen: Über die regionalen Nummern erreichen Sie Streetworker*innen der Caritas, die möglichst schnell Unterstützung organisieren.
Notfall: In lebensbedrohlichen oder medizinischen Notfällen wählen Sie bitte unverzüglich 144.
Kontaktmöglichkeiten:
Wien - Kältetelefon Caritas Wien: 01/4804-553 - 0:00-24:00 Uhr, 29. Oktober bis 29. April
Burgenland - Kältetelefon Caritas Burgenland: 0676/8373-0322 - 08:00-22:00 Uhr, 1. November bis 31. März
Steiermark - Kältetelefon Caritas Steiermark: 0676/8801-58111 - 18:00-24:00 Uhr, 11. November bis 31. März
Kärnten - Kältetelefon Caritas Kärnten: 0463/3960-60 - 18:00-06:00 Uhr, 1. November bis 31. März; in Kooperation mit dem Roten Kreuz Kärnten, das Kälteopfer in die Notschlafstelle der Caritas bringt, wo sie einen warmen Schlafplatz und eine Mahlzeit bekommen.
Salzburg - Kältetelefon Caritas Salzburg: 0676/8482-10651 - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 31. März
Tirol - Kältetelefon: 0512/2144-7 (TSD - Tiroler Soziale Dienste GMBH) - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 30. April
Vorarlberg - Caritas Center Feldkirch: 05522/200-1700 - 08:00-12:00 Uhr (Mo-Fr)
Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/200-1200 - 18:30-08:00 Uhr
Caritas Café 05522/200-1570 - 08:30-16:30 Uhr (Mo-Fr), 08:30-12:00 Uhr (Sa)
Oberösterreich - Kältetelefon für das Linzer Stadtgebiet - Sozialverein B37 - OBST 0732/7767-67560, E-Mail: linzer-kaeltetelefon@b37.at - 10:00-12:00 Uhr (Di, Do) – 1. November bis 31. März
Außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter aktiv. Mails können immer gesendet werden.
Niederösterreich - Kein Kältetelefon! Notschlafstellen gibt es in St. Pölten (Emmaus) und Wr. Neustadt (Verein für soziale Betreuung Süd und VBO)
Jetzt helfen und Wärme schenken
Jede Unterstützung zählt – sei es durch ehrenamtliches Engagement, Mithilfe vor Ort oder eine Spende für Wärmepakete, Schlafsäcke und laufende Hilfsangebote. Details zu Spendenmöglichkeiten und Unterstützungspaketen finden Sie unter ww.caritas.at/helfen
Rückfragen & Kontakt
Caritas Österreich
Melanie Wenger-Rami, MA, Leitung Öffentlichkeitsarbeit &
Pressesprecherin
+43676 7804589
melanie.wenger-rami@caritas-austria.at
www.caritas.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OCZ