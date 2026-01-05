Caritas: Bei eisigen Temperaturen kann Kältetelefon Leben retten

Wien (OTS) -

Die anhaltend eisigen Temperaturen in ganz Österreich machen die Wintermonate für obdachlose Menschen erneut lebensgefährlich. Die Caritas Österreich appelliert angesichts der aktuellen Kältewelle an die Bevölkerung: Hinsehen, ansprechen und im Zweifel das Caritas-Kältetelefon anrufen. Schon ein einziger Anruf kann entscheidend sein und Menschen in akuter Not den Weg in einen warmen, geschützten Raum ebnen.

„Wenn es draußen bitterkalt ist, wird diese Kälte für Menschen ohne Zuhause zur tödlichen Gefahr. Schon Nächte mit starken Minusgraden können lebensbedrohlich sein. Niemand darf in Österreichs Winter auf der Straße erfrieren müssen“, betont Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich.

Kältetelefone und Winternothilfe österreichweit im Einsatz

Die Kältetelefone der Caritas und die Winternothilfe-Angebote sind in ganz Österreich aktiv. Darüber hinaus bieten Wärmestuben, Tageszentren und Winternothilfe-Notquartiere warme Plätze zum Aufwärmen, warme Mahlzeiten sowie psychosoziale und medizinische Erstversorgung durch Streetwork-Teams.

So helfen Sie konkret:

Ansprechen: Sprechen Sie Menschen an, die in der Kälte liegen oder schlafen, und fragen Sie, ob sie Hilfe brauchen.

Kältetelefon anrufen: Über die regionalen Nummern erreichen Sie Streetworker*innen der Caritas, die möglichst schnell Unterstützung organisieren.

Notfall: In lebensbedrohlichen oder medizinischen Notfällen wählen Sie bitte unverzüglich 144.

Kontaktmöglichkeiten:

Jetzt helfen und Wärme schenken

Jede Unterstützung zählt – sei es durch ehrenamtliches Engagement, Mithilfe vor Ort oder eine Spende für Wärmepakete, Schlafsäcke und laufende Hilfsangebote. Details zu Spendenmöglichkeiten und Unterstützungspaketen finden Sie unter ww.caritas.at/helfen