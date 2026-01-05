Kostenlose Beratung für sehbeeinträchtigte Menschen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs bietet auch 2026 in Niederösterreich im Rahmen von regelmäßigen Bezirksgruppen-Treffen kostenlose Beratungsleistungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Informiert wird dabei über sozialrechtliche Leistungen wie z. B. Pflegegeldanträge, den Behindertenpass und weitere Vergünstigungen. Dazu gibt es Tipps für -praktische Hilfsmittel im Alltag wie u. a. sprechende Uhren, Markierungssysteme oder Großdruckprodukte sowie barrierefreie Urlaubs- und Freizeitangebote; die Mitgliedschaft ist für stark sehbehinderte und blinde Menschen kostenlos.

Die Treffen der Bezirksgruppe St. Pölten in der ersten Jahreshälfte finden an den Montagen 12. Jänner, 9. Februar, 9. März, 13. April, 11. Mai und 8. Juni jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Hotel-Gasthof Graf statt. Die Bezirksgruppe Tulln trifft sich jeweils Mittwoch am 7. Jänner, 4. Februar, 4. März, 1. April, 6. Mai und 3. Juni von 14 bis 16.30 Uhr in der Konditorei Köstlbauer. Für die Bezirksgruppe Stockerau lauten die Termine 15. Jänner, 12. Februar, 5. März, 2. April, 7. Mai und 11. Juni, jeweils Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr im Hotel Dreikönigshof, für die Bezirksgruppe Baden 13. Jänner, 10. Februar, 10. März, 14. April, 12. Mai und 9. Juni, jeweils Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr in der Bäckerei Der Mann.

Jeden zweiten Freitag im Monat - am 9. Jänner, 13. Februar, 13. März, 10. April, 8. Mai und 12. Juni - trifft sich die Bezirksgruppe Krems jeweils von 13.30 bis 17 Uhr im Gasthaus Hofbräu am Steinertor, jeden dritten Freitag im Monat - am 16. Jänner, 20. Februar, 20. März, 17. April, 15. Mai und 19. Juni - von 14 bis 16.30 Uhr die Bezirksgruppe Mistelbach im Restaurant Diesner. Die Treffen der Bezirksgruppe Wiener Neustadt finden an den Donnerstagen 22. Jänner, 19. Februar, 19. März, 16. April, 21. Mai und 18. Juni jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Hilton Garden Inn statt, jene der Bezirksgruppe Neunkirchen am 21. Jänner, 25. Februar, 18. März, 15. April, 20. Mai und 17. Juni jeweils Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr im Restaurant Osterbauer.

Nähere Informationen und Anmeldungen für St. Pölten unter 01/3303545-37 und e-mail kirchner@hilfsgemeinschaft.at, für Tulln und Baden unter 01/3303545-83 und e-mail wagner@hilfsgemeinschaft.at, für Stockerau unter 01/3303545-37, für Krems unter 0664/5591309 und 0676/4625455, für Mistelbach unter e-mail venga9928@gmail.com sowie für Wiener Neustadt und Neunkirchen unter 0676/4326376 und e-mail feuchtheidemarie@gmail.com bzw. www.hilfsgemeinschaft.at.