Start für neuen ORF-2-Infotainment-Talk „Hinter den Schlagzeilen“ mit Patrick Budgen, „Studio 2“-Auftakt für Barbara Karlich

Ab Mittwoch, dem 7. Jänner 2026, präsentiert sich das ORF-2-Nachmittags- und Vorabendprogramm neu: Von Montag bis Freitag steht künftig jeweils um 16.20 Uhr der von Patrick Budgen moderierte 30-minütige Nachmittagstalk „Hinter den Schlagzeilen“ auf dem Programm. Und um 17.30 Uhr heißt Barbara Karlich das ORF-Publikum erstmals in der beliebten ORF-2-Vorabendsendung „Studio 2“ willkommen. Als neue Gastgeberin im „Wohnzimmer der Nation“ wird sie künftig prominente Live-Gäste begrüßen bzw. den Themenmix aus tagesaktueller Information, serviceorientierten Themen, Unterhaltung und Kultur präsentieren sowie abwechselnd mit Norbert Oberhauser und Verena Hartlieb durch den ORF-2-Vorabend (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr) führen. Zudem legt das Nachmittagsprogramm von ORF 2 ab 7. Jänner mit einem verlängerten Info-Block ab 13.00 Uhr betreffend „ZIB 13“, „ZIB Wetter“ und „Aktuell nach eins“ noch mehr Fokus auf Service und Info.

Im neuen Nachmittagstalk „Hinter den Schlagzeilen“ mit Patrick Budgen bzw. ab Frühjahr auch Mariella Gittler haben die Gäste Zeit, Erlebnisse und Emotionen zu schildern und die Folgen zu reflektieren. So bekommt das Publikum Einblick in die persönlichen Gedanken von Menschen, über die sie in den Medien schon gelesen, gehört oder etwas gesehen haben, kann Privates von bekannten Persönlichkeiten erfahren und bekommt besondere Erlebnisse aus erster Hand geschildert.

Patrick Budgen zum neuen Infotainment-Talk „Hinter den Schlagzeilen“

„Ich habe in den letzten Jahren im ORF unzählige Interviews führen dürfen. Ab sofort haben wir aber den Luxus, ganze 30 Minuten Zeit zu haben, um die Menschen hinter den Schlagzeilen kennenzulernen. Das ist ein großes Privileg. Ich freue mich sehr darauf, meinen Gästen auf Augenhöhe zu begegnen und ihre Geschichten mit dem TV-Publikum zu teilen. Ob Prominente, ehemalige Politikerinnen und Politiker oder Privatpersonen mit außergewöhnlichen Schicksalen – die Mischung unserer Gäste soll aktuell und relevant sein.“

Erster „Hinter den Schlagzeilen“-Gast: Barbara Karlich

Erster Gast im Studio bei Patrick Budgen am 7. Jänner ist jene Frau, die bisher an diesem Sendeplatz Hunderte Gespräche geführt hat: Barbara Karlich. In „Hinter den Schlagzeilen“ spricht die Talk-Queen über ihren Abschied nach 25 Jahren, erzählt, warum sie schon einmal ins Gefängnis musste, und verrät Einzelheiten über ihre neuesten Projekte.

Barbara Karlich zur neuen Aufgabe als „Studio 2“-Moderatorin

„‚Studio 2‘ ist eine der erfolgreichsten Sendungen im Vorabend. Der Mix der Themen aus den Bereichen Gesundheit, Adel, Kulinarik, Familie, Tiere, Mode, Bücher, Achtsamkeit, Bewegung, Liebe, Promis – das ist exakt meins. Ich mein, das sind doch genau die Themen, die den meisten Menschen täglich unterkommen. Die Studiodeko ist so stylish wie gemütlich und ich freu mich schon auf die Küchenexperimente. Früher wünschte ich mir da tatsächlich Geruchsfernsehen, so appetitlich sah das immer aus. Ich hab’s ja nicht so mit den Zahlen, aber einen witzigen Zufall gibt es doch: ‚Studio 2‘ und ich haben am selben Tag Geburtstag! Die allererste ‚Studio 2‘-Sendung lief nämlich am 7. Jänner 2019 und jetzt soll ich tatsächlich die erste Sendung im neuen Jahr just am 7. Jänner moderieren! Das ist doch ein gutes Omen. In der ‚Karlich Show‘ war ich moderativ ja allein auf weiter Flur, jetzt darf ich ein geniales, eingespieltes Team verstärken. Es ist ein bisschen, als würde man die Klasse wechseln und kennt zwei Leute bereits: Norbert Oberhauser und Verena Hartlieb sind großartig. Ich freue mich schon sehr auf meine neuen Kolleg:innen und das ausgezeichnete Redaktions- und Technikteam.“

„Studio 2“ am 7. Jänner: Melissa Naschenweng zu Gast, Interview mit Gerhard Ernst zum 80er

Als Stargast begrüßt Barbara Karlich am 7. Jänner Melissa Naschenweng, die ihr Publikum mit einem Mix aus Schlager, Pop, Rock und volkstümlichen Elementen in den Bann zieht. Gerhard Ernst steht seit 66 Jahren auf der Bühne, sein Debüt gab er als Mozartsängerknabe in der Wiener Volksoper, wo ihn „Studio 2“ anlässlich seines 80ers zum Interview getroffen hat. Außerdem berichtet die Sendung über eine von Tiroler Jungunternehmern für Menschen im Rollstuhl entwickelte Auto-Einstiegshilfe. In der Rubrik „Frag den Bürger“ präsentiert Hans Bürger eine Vorschau auf die politischen Themen im Jahr 2026. Wolfgang Reichl wagt eine Prognose über die Modetrends 2026 und Aufräum- und Organisationscoach Desiree Schweiger gibt wertvolle Tipps, wie es mit dem „frischen Wind in den vier Wänden“ besser klappt.