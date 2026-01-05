Klaus Riener ist neuer Landesdirektor in Oberösterreich

Wien (OTS) -

Klaus Riener folgte mit 1. Jänner Günther Erhartmaier als Landesdirektor der Wiener Städtischen in Oberösterreich nach. „Günther Erhartmaier war fast ein Vierteljahrhundert das Gesicht der Wiener Städtischen in Oberösterreich und hat in dieser Zeit die operative Entwicklung der Landesdirektion maßgeblich geprägt. Dafür bedanke ich mich bei ihm ganz herzlich. Auf der anderen Seite freut es mich sehr, dass wir mit Klaus Riener eine erfahrene Führungskraft und einen ausgewiesenen Versicherungsfachmann als seinen Nachfolger gewinnen konnten. Er verfügt über ein hohes Maß an Lösungsorientierung, ist ein Teamplayer mit großer sozialer Kompetenz und hat seine Expertise bereits in unterschiedlichsten Führungspositionen sehr erfolgreich unter Beweis gestellt“, sagt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen.

Klaus Riener, geboren in Freistadt in Oberösterreich, absolvierte nach der Matura sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Unmittelbar danach startete er seine berufliche Laufbahn im Außendienst der damaligen Bundesländer Versicherung. Nach weiteren Stationen in der Versicherungsbranche dockte Riener 2008 als Landesdirektor bei der Zürich Versicherung an. Zehn Jahre später wechselte der Versicherungsexperte innerhalb des Unternehmens nach Wien, wo er die Leitung für den Außendienst, Maklervertrieb und die Vertriebssteuerung Österreich verantwortete. „Die Position des Landesdirektors der Wiener Städtischen in Oberösterreich vereint alles, was mir beruflich und persönlich wichtig ist: regionale Verantwortung bei einem Top-Player in der Versicherungsbranche, die Nähe zum Markt und zu unseren Kund:innen sowie die Führung eines großartigen Teams. Nach sieben Jahren in Wien wieder in meinem Heimatbundesland Oberösterreich tätig zu sein, ist für mich zudem etwas ganz Besonderes“, so der neue Landesdirektor Klaus Riener.

In seiner Freizeit geht’s in die Natur: Wandern, Biken und Skifahren zählen neben dem Tennis, das er seit seiner Jugend betreibt, zu seinen Leidenschaften. Riener ist verheiratet und Vater zweier Kinder.