Licht und Wärme mal zwei: Christbäume haben in Wien zwei Leben

Wien (OTS) - 

Ein Christbaum sorgt für Licht und Wärme – und das im besten Fall gleich zweimal: Einmal zu Weihnachten und einmal nach Weihnachten. Zunächst sorgt er für Wärme im Herzen und Glanz in den Wohnzimmern und im „zweiten Leben“ für Licht und Wärme in den Wohnungen. Denn aus den von den Wiener*innen richtig entsorgten und von den 48ern eingesammelten Bäumen erzeugt Wien Energie in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau saubere und umweltfreundliche Energie für Wiens Haushalte – in Form von Strom und Fernwärme.

596 Christbaumsammelstellen bis 17. Jänner geöffnet

Bis einschließlich 17. Jänner 2026 stehen den Wiener*innen knapp 600 Christbaumsammelstellen in ganz Wien gratis zur Verfügung. Und auch danach können Christbäume auf allen 13 Wiener Mistplätzen gratis abgegeben werden. In jedem Fall gilt: Ein nackter Baum wär´ ein Traum: Im Sinne der Abfallvermeidung und Wiederverwendung bitte Christbaumschmuck vorab entfernen.

Zusatznutzen durch thermische Verwertung

Die letzte Reise der Wiener Christbäume geht zur Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering, wo sie zusammen mit Hausmüll thermisch verwertet werden. Im letzten Jahr wurden über die Christbaumsammelstellen rund 142.000 Bäume mit einem Gesamtgewicht von 686 Tonnen gesammelt. Bei dieser Menge entsteht ausreichend Energie, um einen Monat lang den Strombedarf von 1.200 und den Wärmebedarf von mehr als 2.200 durchschnittlichen Wiener Haushalten zu decken.

Müllverbrennungsanlage Pfaffenau: eine der modernsten Anlagen Europas

Die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau zählt zu den modernsten Anlagen Europas. Bis zu 100 Müllfahrzeuge der 48er entleeren zweimal täglich ihren Inhalt in den Müllbunker. Pro Stunde werden 32 Tonnen Restmüll bei mindestens 850 Grad verbrannt. So werden hier jährlich insgesamt rund 250.000 Tonnen Restmüll verwertet. Mit der daraus gewonnenen Energie versorgt Wien Energie rund 25.000 Haushalte mit sauberem Strom und rund 50.000 Haushalte mit Fernwärme.

Wo ist die nächste Christbaumsammelstelle?

Alle Informationen zu den Christbaumsammelstellen sind im Online-Stadtplan der Stadt Wien unter https://www.wien.gv.at/stadtplan/ und in der 48er-App abrufbar. Nähere Fragen werden auch gerne am Misttelefon unter 01-546 48 beantwortet.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar.

