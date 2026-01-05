msplus Steuerberatungs & Wirtschaftstreuhand GmbH jetzt mit Standort im Bundesland Salzburg

Salzburg, Bad Hofgastein (OTS) -

Bad Hofgastein, Dezember 2025 – Die msplus Steuerberatungs & Wirtschaftstreuhand GmbH eröffnet ihren zweiten Standort im Herzen von Bad Hofgastein. Mit diesem Schritt bringt msplus professionelle Steuer-, Buchhaltungs- und Unternehmensberatung direkt in eine der lebendigsten Kur- und Tourismusregionen Salzburgs.

Der neue Standort in Salzburg richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die Wert auf klare Strukturen, digitale Prozesse und persönliche Beratung legen. Die msplus Steuerberatungs & Wirtschaftstreuhand GmbH kombiniert moderne, digitale Buchhaltungsabläufe mit verständlichen Auswertungen und transparenten Entscheidungsgrundlagen. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt ein zentrales Element der Zusammenarbeit. Ziel ist es, Steuerberatung so zu gestalten, dass sie unternehmerische Entscheidungen vereinfacht, Potenziale sichtbar macht und Betriebe nachhaltig entlastet.

Digital und dennoch persönlich

Die Kanzlei in Bad Hofgastein setzt auf vollständig digitale Buchhaltungsprozesse, eine strukturierte Lohnverrechnung und moderne Kommunikationswege. Gleichzeitig bleibt der persönliche Austausch mit den Klienten ein zentraler Bestandteil der Beratungsphilosophie.

„Die Zusammenarbeit zwischen der msplus Steuerberatungs & Wirtschaftstreuhand GmbH und der MS Tourismusberatung & Management GmbH verbindet steuerliche Expertise mit tiefem Branchenverständnis für den Tourismus im speziellen für die Hotellerie und Gastronomie. Diese Kombination führt nachweislich zu besseren Entscheidungen, effizienten Abläufen und langfristigem wirtschaftlichem Erfolg für unsere Klientinnen und Klienten.“ so Markus Schauer.

Über die msplus Steuerberatungs & Wirtschaftstreuhand GmbH

Die msplus Steuerberatungs & Wirtschaftstreuhand GmbH mit den Standorten in der Steiermark und Salzburg steht für moderne Steuerberatung mit persönlicher Handschrift. Das Unternehmen verbindet digitale Effizienz mit fachlicher Tiefe und bietet Leistungen in Buchhaltung, Lohnverrechnung, Jahresabschluss, Unternehmensberatung und Prozessoptimierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Tourismus-, Hotel- und Gastronomiebetrieben.