Ab 2026 ELGA-Pflicht: Mit ebody optimal digital aufgestellt

Klagenfurt (OTS) -

Ab 1. Jänner 2026 sind Krankenhäuser, Ambulatorien und Pflegeeinrichtungen verpflichtet, alle Befunde und Krankendaten ELGA-konform digital zu speichern. Mit ebody, dem webbasierten Krankenhaus-Informationssystem der Humanomed IT Solutions, sind Gesundheitseinrichtungen bestens auf diese gesetzliche Pflicht vorbereitet.

ELGA & ebody: Von Anfang an Vorreiter

Die Anbindung an ELGA wurde erfolgreich in den Humanomed Häusern umgesetzt – darunter die Privatklinik Villach, die Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt, die Ambulante Reha Klagenfurt sowie das Humanomed Zentrum Althofen. Besonders hervorzuheben ist die Privatklinik Maria Hilf, in der die ELGA-Anbindung bereits seit 2021 im Echtbetrieb erfolgreich umgesetzt und nachhaltig sowie vollständig in die bestehenden Systeme integriert ist.

„ Wir haben ebody von vornherein so gebaut, dass es ELGA-konform ist. Alle Strukturen, die notwendig sind, waren von Anfang an da “, erklärt DI Herbert Scheiber, Leiter des Bereichs Technik der Humanomed IT Solutions.

Auf dieser Basis setzt das Unternehmen auch strategisch auf langfristige Planungssicherheit:

„ Die ELGA-Pflicht ab 2026 erfordert klare digitale Strategien “, so DI Werner Hörner, Geschäftsführer der Humanomed IT Solutions. „ Mit ebody geben wir unseren Kunden die Sicherheit, auf ein zukunftsfähiges System zu setzen, das sie langfristig bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen unterstützt. “

Vorteile für Patienten und Ärzte

Dank der ELGA-Fähigkeit von ebody profitieren Patienten und Ärzte gleichermaßen: Alle medizinisch relevanten Daten sind zentral gespeichert und in Echtzeit abrufbar – vom Arztbrief über Radiologiebefunde bis zu e-Medikation und e-Impfpass. Patienten behalten die Kontrolle: Sie entscheiden selbst, welche Befunde im ELGA-System abgelegt werden (Opt-Out-Funktion).

Digitalisierung als Chance

Die bevorstehende Speicherpflicht eröffnet Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit, IT-Infrastrukturen nachhaltig zu modernisieren. ebody unterstützt dabei aktiv: Durch standardisierte, maschinenlesbare Dokumente und eine nahtlose ELGA-Anbindung sind Einrichtungen bestens vorbereitet, um den gesetzlichen Anforderungen ab 2026 gerecht zu werden.

Über ELGA

ELGA, die Elektronische Gesundheitsakte, ermöglicht:

Zentralen Zugriff auf alle medizinisch relevanten Daten

Echtzeit-Einblick für Patienten und Ärzte

Keine Informationsverluste

Einfachen Zugang zu e-Dokumenten, e-Medikation und e-Impfpass

Die Humanomed Gruppe

Die Humanomed hat sich seit 50 Jahren dem wichtigsten Gut – der Gesundheit – verschrieben. Als Familienunternehmen betreibt sie private Gesundheitseinrichtungen in Kärnten, dazu zählen das Humanomed Zentrum Althofen, die Privatklinik Villach, die Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt sowie der Heilklimastollen Friedrich und das BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat in Bad Bleiberg. Aus der Programmierung von Krankenhaussoftware hat sich die Humanomed IT Solutions mit ihrem webbasierten Krankenhaus-Informations-System ebody entwickelt. Seit 2021 zählt auch das AMI – Arbeitsmedizinische und Arbeitspsychologische Institut Kärnten – zur Humanomed Gruppe.

Über die Humanomed IT Solutions

Die Humanomed IT Solutions gehört zur Humanomed Gruppe, die seit 50 Jahren private Gesundheitsbetriebe führt. Seit über 25 Jahren werden Softwareprodukte für Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen programmiert. Das Know-how für die Produktentwicklung kommt maßgeblich aus der Zusammenarbeit mit den Anwendern in den eigenen Gesundheitseinrichtungen der Humanomed, zwei Privatspitälern und einem Rehabilitationszentrum. Mit dem Produkt ebody wurde ein webbasiertes Krankenhaus-Informations-System realisiert, das die Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung miteinander vernetzt. In Österreich setzen bereits über 40 Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen mit über 7000 Betten ebody als KIS ein.