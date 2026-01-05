Kulturvermittlung in der ersten Jännerhälfte

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Dienstag, 6. Jänner, ermöglicht die neue Spotlight-Tour „Kunst“ in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems in 30 Minuten einen schnellen Einblick in die derzeitigen Ausstellungen von den Meisterwerken Egon Schieles und Oskar Kokoschkas bis zur zeitgenössischen Kunst der NÖ-Kulturpreis-Würdigungspreisträgerin Iris Andraschek. Beginn ist um 10.30 Uhr; nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail office@lgnoe.at und www.lgnoe.at.

Am Samstag, 10. Jänner, beantwortet das Kulturvermittlungsteam im Forum Frohner in der Minoritenkirche Krems/Stein Fragen zur aktuellen Ausstellung „Frohner expressiv!“ zum Spätwerk Adolf Frohners, der besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren in großformatigen Gemälden eine neue Sichtweise auf das Thema Figur und Malerei entwickelte. Beginn ist um 11 Uhr; nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail office@kunstmeile.at und www.forum-frohner.at.

Schließlich bietet die Franz-Kroller-Sternwarte in Traiskirchen an den Montagen 12. und 19. Jänner jeweils ab 20 Uhr Themenführungen zur Jupiteropposition. Nähere Informationen unter 02252/57192, e-mail team@sternwarte-traiskirchen.org und www.sternwarte-traiskirchen.org.