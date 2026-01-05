  • 05.01.2026, 09:16:02
Der Kältepol Niederösterreichs ist Lilienfeld mit -21 Grad

An exponierten Stellen kommt es zu Reifglättebildung

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich sind am heutigen Montag im gesamten Landesgebiet meist trocken bis vereinzelt salznass. Im Raum Spitz, Melk, Allentsteig und Gloggnitz kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. In höheren Lagen sowie in Walddurchfahrten im Wald-, Most- und Industrieviertel muss mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrersattel, auf der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge sowie auf der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach Schneeketten anlegen. Im Raum Melk, Amstetten und Raabs an der Thaya kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. Die Temperaturen beliefen sich heute früh zwischen -4 Grad in Neunkirchen und -21 Grad in Lilienfeld.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an winterdienststelle@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

