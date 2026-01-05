- 05.01.2026, 09:00:33
- /
- OTS0008
Alles unter einem Dach auf der HAUSBAU+ENERGIESPAREN TULLN
Zum Start in die Bausaison bietet die HausBau+EnergieSparen Tulln von 16. bis 18. Jänner 2026 volle Information zu den neuesten Produkten und umfassende Beratung an einem Ort.
Ein noch größeres Angebot in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus sowie ein umfassender Beratungsschwerpunkt mit unabhängigen Experten und mehr als 60 Fachvorträgen: „
Auf mehr als 24.000 m² erwartet unsere Besucher auf der größten Messe Österreichs für den privaten Hausbau ein noch umfangreicheres Angebot. 360 Aussteller bieten alles zu den Bereichen Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten sowie Energiesparen und Heiztechnik.“, so Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.
BAUEN & UMBAUEN
Vorgestellt werden vielfältige Technologien und Baustoffe, die alle Optionen abdecken – vom klassischen Typenhaus bis zur maßgeschneiderten Planung durch Architekten oder Baumeister. Im Mittelpunkt stehen energieeffiziente Baukonzepte, moderne technische Lösungen, passende Dämmmethoden sowie ein großes Angebot an spezialisierten Fachbetrieben und innovative Lösungen rund um das Thema Sanieren.
WOHNEN & EINRICHTEN
Der Bereich „Wohnen und Einrichten“ ist die perfekte Ergänzung und bietet „Wohnkomfort Live“ für alle Besucher: Innovative Einrichtungskonzepte für Wohn- und Schlafzimmer, Bad oder Küchen, Böden, Türen und Stiegen. Zahlreiche Aussteller zeigen die Einrichtungstrends 2026 und konkrete Lösungen für den Innenausbau. Neben führenden Marken sind besonders viele ausführende Fachfirmen vertreten, die bei der individuellen Umsetzung beraten. Ebenso ist die Landesinnung der Tischler mit der „Tischler City“ mit 22 Handwerksbetrieben präsent.
ENERGIESPAREN & HEIZTECHNIK
Energieeffizienz dominiert die Baubranche - Größten Wohnkomfort mit geringsten Heiz- und Energiekosten erreicht man heute dank den neuesten Technologien. Mehr als 100 Aussteller präsentieren moderne Haustechnik wie Wärmepumpen, Photovoltaik, moderne Brennwerttechnik oder nachhaltige Pelletheizungen bis hin zu Smart Home.
BERATUNG & INFORMATION
Beratung vor Ort bieten u.a. die Plattformen „Baurettungsgasse / ATOS Architekten“, 7 auf einen Streich, Pro:Holz NÖ, der Österreichische Fertighausverband und IG-Architektur mit einem Speed Dating. Die NÖ Wohnbauförderung und die NÖ Energieberatung sowie die AK Niederösterreich, e-Control, Energie Steiermark und Tulln Energie beraten und informieren über Energiepreise und Förderungen.
24.000 m² Ausstellungsfläche – 5 Hallen voller Information:
Halle 3: Beratung, Energie & Heiztechnik, Photovoltaik, Fenster, Smart Home
Halle 4: Sonderschau: Tischler City, Bauen mit Holz, Fertigteilhäuser, Zäune, Geländer
Halle 5: Fertigteil-, Passiv-, Massivhäuser, Fenster, Türen, Bad, Fliesen, Sicherheit und Inneneinrichtung
Halle 6: Fenster, Türen, Böden, Stiegen, Inneneinrichtung, Küchen, Wellness
Halle 10: Beratung, Bauen & Baustoffe, Passiv-, Massivhäuser, Tore, Garagen, Versicherung, Sicherheit, Zäune und Geländer
Mehr Infos finden Sie unter www.bauenergie-tulln.at
Alle Infos zur Messe:
HausBau+EnergieSparen Tulln
Fr. 16. und Sa. 17. Jänner 2026
Öffnungszeiten: 10.00 Uhr -18.00 Uhr
So 18. Jänner 2026
Öffnungszeiten: 10.00 Uhr -17.00 Uhr
Online Tickets: Erwachsene: EUR 13,-
Kinder (6-15 Jahre) 3,-
Tageskassa: Erwachsene EUR 14,-
Ermäßigte Tickets: EUR 12,-
Kinder (6-15 Jahre) 4,-
Das „Mehrwert-Ticket“ beinhaltet neben dem Eintritt die kostenlose Nutzung der Messeparkplätze inkl. Parkplatzshuttlebusse sowie kostenlosen Transfer zu und von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld.
Weitere Infos und ermäßigte Tickets: www.messe-tulln.at.
