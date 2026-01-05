  • 05.01.2026, 08:35:02
AVISO! PK Plakatpräsentation der FPÖ St. Pölten

Am 8. Jänner um 10 Uhr mit Spitzenkandidat Martin Antauer

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Sankt Pölten zum Thema „Präsentation der Plakatwelle der FPÖ St. Pölten zur Gemeinderatswahl 2026“ mit FPÖ Sankt Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer und FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits einzuladen.

Titel/Thema: Präsentation der Plakatwelle der FPÖ St. Pölten zur Gemeinderatswahl 2026

Teilnehmer/Redner: Spitzenkandidat der FPÖ St. Pölten Landesrat Martin Antauer und FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits

Zeit: Donnerstag, 8. Jänner 2026 n. Chr., 10 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landesgeschäftsstelle, Purkersdorfer Straße 38, 3100 Sankt Pölten, EG

Bitte um Anmeldung bis 8. Jänner 2026, 8 Uhr, bei j.lielacher@fpoe.at

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

