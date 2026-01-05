  • 05.01.2026, 08:00:35
  • /
  • OTS0004

AVISO: Pressekonferenz zur Vorstellung der „Aktion 55 Plus“

Regierungsvorhaben schafft neue Perspektiven für ältere Arbeitslose

Wien (OTS) - 

Ältere Arbeitslose sind oft überdurchschnittlich lange ohne Job und haben trotz guter Qualifikationen und viel Berufserfahrung geringere Chancen auf eine rasche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Die „Aktion 55 Plus“ setzt hier gezielt an und schafft neue Perspektiven für eine nachhaltige berufliche Integration. Ziel der Maßnahme ist es, arbeitslosen Personen ab 55 Jahren eine existenzsichernde und gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen.

Zur Vorstellung der Initiative laden wir Sie herzlich zu einer Pressekonferenz am 09.01.2026 um 9:30 Uhr ein.

Teilnehmerinnen der Pressekonferenz:

  • Korinna Schumann, Arbeitsministerin

  • Petra Draxl, AMS-Vorstandsmitglied

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet ein Rundgang durch das FAB Zentrum statt. Dabei besteht die Möglichkeit zur Aufnahme von Bild- und Tonmaterial sowie zu Gesprächen mit Klientinnen und Klienten.

Datum: Freitag, 09.01.2026

Uhrzeit: 9:30 Uhr

Ort: FAB Zentrum für Kompetenz und Erfahrung

Emil-Fucik-Gasse 1, 1100 Wien

Um Anmeldung unter pressesprecher@sozialministerium.gv.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright