AVISO: Pressekonferenz zur Vorstellung der „Aktion 55 Plus“

Ältere Arbeitslose sind oft überdurchschnittlich lange ohne Job und haben trotz guter Qualifikationen und viel Berufserfahrung geringere Chancen auf eine rasche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Die „Aktion 55 Plus“ setzt hier gezielt an und schafft neue Perspektiven für eine nachhaltige berufliche Integration. Ziel der Maßnahme ist es, arbeitslosen Personen ab 55 Jahren eine existenzsichernde und gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen.

Zur Vorstellung der Initiative laden wir Sie herzlich zu einer Pressekonferenz am 09.01.2026 um 9:30 Uhr ein.

Teilnehmerinnen der Pressekonferenz:

Korinna Schumann, Arbeitsministerin

Petra Draxl, AMS-Vorstandsmitglied

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet ein Rundgang durch das FAB Zentrum statt. Dabei besteht die Möglichkeit zur Aufnahme von Bild- und Tonmaterial sowie zu Gesprächen mit Klientinnen und Klienten.

Datum: Freitag, 09.01.2026

Uhrzeit: 9:30 Uhr

Ort: FAB Zentrum für Kompetenz und Erfahrung

Emil-Fucik-Gasse 1, 1100 Wien

Um Anmeldung unter pressesprecher@sozialministerium.gv.at wird gebeten.