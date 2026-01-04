Bilanz des BMI-Spitzensport- und Leistungssportkaders 2025

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) zieht eine positive Bilanz über das Sportjahr 2025 im Spitzensport- und Leistungssportkader. Die Athletinnen und Athleten der Polizei überzeugten national wie international mit herausragenden Leistungen, zahlreichen Medaillenerfolgen und einer breiten sportlichen Aufstellung. Gleichzeitig markiert die Erstreckung des Spitzensporterlasses auf den Behindertensport einen wichtigen Meilenstein.

„Die Spitzensportlerinnen und -sportler sind ein Aushängeschild für die Polizei und machen mit Erfolgen im In- und Ausland auf sich aufmerksam“, sagt Innenminister Gerhard Karner. „Dass sie neben ihren Spitzensportkarrieren auch eine hochwertige fünfjährige Ausbildung zur Polizistin oder zum Polizist absolvieren, ist ein Gewinn für sie selbst, aber auch für die gesamte Polizeifamilie.“

Spitzensportkader – breite Aufstellung und gezielte Förderung

Im Kalenderjahr 2025 wurden 72 Polizeispitzensportlerinnen und -sportler im Regelsport gefördert, darunter 41 Männer und 31 Frauen. 25 Athletinnen und Athleten waren im Sommersport, 47 im Wintersport aktiv. Insgesamt umfasste der Spitzensportkader 25 Sportarten, von Ski Alpin, Biathlon und Rodeln über Judo, Jiu-Jitsu und Karate bis hin zu Rudern, Schwimmen und Triathlon.

Die Sportlerinnen und Sportler verteilen sich auf alle Bundesländer, mit Schwerpunkten in Salzburg und Tirol (je 19 Personen). 34 Athletinnen und Athleten befanden sich noch in Ausbildung, 38 haben diese bereits abgeschlossen, davon zehn erfolgreich im Jahr 2025.

2025 wurden zwei neue, fertig ausgebildete Exekutivbedienstete in den Spitzensportkader aufgenommen. Gleichzeitig schieden 16 Personen aus dem Kader aus, wobei ein Teil den Dienst auf regulären Dienststellen aufnahm, andere ihre Ausbildung abschlossen oder die Polizei verließen.

Behindertensport erstmals Teil des Spitzensportkaders

Erstmals wurde der Spitzensporterlass auf den Behindertensport ausgeweitet. Drei Athletinnen und Athleten (zwei Frauen, ein Mann) wurden 2025 neu aufgenommen und gefördert. Derzeit umfasst der Behindertensportkader drei Sportarten: Para-Ski Alpin, Para-Cycling und Gehörlosen-Tischtennis. Diese Öffnung unterstreicht das Bekenntnis des Bundesministeriums für Inneres zu Inklusion und Chancengleichheit im Spitzensport.

Medaillenbilanz 2025

Die Athletinnen und Athleten des BMI-Spitzensportkaders erzielten 2025 herausragende internationale Erfolge:

23 Medaillen bei Welt-, Para- und Juniorenweltmeisterschaften (fünf Gold-, acht Silber-, zehn Bronze-Medaillen),

vier Medaillen bei Europameisterschaften (einmal Gold, dreimal Bronze),

79 Medaillen in Weltcupbewerben (40 x Gold, 18 x Silber, 21 x Bronze),

fünf Gesamt-Weltcupsiege sowie sechs weitere Top-3-Platzierungen.

Insgesamt nahmen 46 Polizeispitzensportlerinnen und -sportler an 19 Weltmeisterschaften teil, darunter zwei Para-Weltmeisterschaften und eine Junioren-WM.

Größte sportliche Erfolge

Zu den sportlichen Highlights des Jahres 2025 zählen unter anderem:

zwei Weltmeistertitel im Para-Ski Alpin (Riesentorlauf und Slalom) durch Veronika Aigner mit Guide Elisabeth Aigner,

Weltmeistertitel im Ski Alpin Riesentorlauf durch Raphael Haaser,

Junioren-Weltmeistertitel im Biathlon Sprint durch Anna Andexer,

Europameistertitel im Rudern (Leichtgewichts-Einer) durch Lara Tiefenthaler,

Weltmeistertitel im Thaiboxen durch Stella Hemetsberger.

Leistungssportkader – stabile Struktur und nationale Erfolge

Der BMI-Leistungssportkader umfasste 2025 zwölf berufsbezogene Sportarten. Von 116 möglichen Kaderplätzen waren 113 besetzt (31 Frauen, 82 Männer). Die Zusammensetzung blieb über das Jahr hinweg weitgehend stabil.

Auf nationaler Ebene errangen die Athletinnen und Athleten 16 Gold-, sieben Silber- und drei Bronzemedaillen bei österreichischen Staatsmeisterschaften. International konnten unter anderem vier Bronzemedaillen bei Europäischen Polizeimeisterschaften, zwei Weltmeistertitel sowie ein Vizeeuropameistertitel erzielt werden. Ein besonderer Teamerfolg war die Bronzemedaille der Damen-Fußballmannschaft bei der EPM.