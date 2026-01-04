FPÖ-Nepp: SPÖ-Wohnbaustadträtin Gaáls Ordnungsberatung ist ein Placebo

Wien (OTS) -

„Katastrophale und chaotische Zustände im Gemeindebau sind die direkte Folge einer desaströsen SPÖ-Zuwanderungspolitik“, kommentiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp.

„Statt die Ursachen offen anzusprechen, werden die wahren Probleme ausgeblendet: Parallelgesellschaften breiten sich im Gemeindebau aus. Islamisten werden mit günstigen Wohnungen versorgt und treiben damit Radikalisierung voran. Bewohner werden terrorisiert – und SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál beschäftigt sich lieber mit Zigarettenstummeln und Sperrmüll“, fordert Nepp eine ehrliche Debatte.

„Wir brauchen eine Österreich-Hausordnung bei Wiener Wohnen. Gemeindewohnungen dürfen ausschließlich an Staatsbürger vergeben werden“, erneuert Nepp eine freiheitliche Kernforderung und kündigt Initiativen im Rathaus an. (Schluss)