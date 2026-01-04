AVISO: Festakt zur Führungsübergabe von zwei Jägerbataillonen und vier Milizeinheiten an die Luftstreitkräfte

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 08. Jänner 2026, findet in der Schwarzenberg-Kaserne, Wals-Siezenheim ein militärischer Festakt zur Überleitung der Führungsverantwortung des Jägerbataillon 8 und des Jägerbataillon Salzburg sowie 4 weiterer Milizeinheiten an die Luftstreitkräfte des Bundesheeres, im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Landeshauptfrau von Salzburg Karoline Edtstadler, statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen wird um eine Anmeldung bis 07. Jänner 2026, 16:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-6304 bzw. rene.auer@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf:

1020 Uhr Antreten ausgerückten Truppe

1025 Uhr Einmarsch Ehrenformation

1025 Uhr Einnahme der Sitzplätze durch Ehrengäste

1030 Uhr Ankündigungssignal,

Beginn des militärischen Festaktes

1130 Uhr Voraussichtliches Ende des Festaktes. Ausmarsch aller Teile

Zeit & Ort: 10:15 Uhr Treffpunkt für Medienvertreter bei Wache Haupttor

Schwarzenberg-Kaserne