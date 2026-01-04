DDSG Blue Danube: Über 310.000 Passagiere genossen Glücksmomente am Schiff

Wien (OTS) -

Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen ist weiter auf Wachstumskurs. Rund 3,5 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr begrüßte die DDSG Blue Danube 2025 auf ihren neun Schiffen, die in Wien, der Wachau und bis nach Bratislava (Slowakei) verkehren. Die höchsten Passagierzahlen wurden im August 2025 mit 22.180 Fahrgästen in Wien und 23.352 in der Wachau verzeichnet. Das ganze Jahr stand im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums der Reederei in ihrer heutigen Form, die 1995 als Joint Venture von VERKEHRSBUERO und Wien Holding auf Jungfernfahrt ging.

Neue Produkte und Eurovision Song Contest in Wien

„Mit smarten neuen Angeboten wie der ‚Donau Panorama Tour‘ und den beliebten Themenfahrten ist die DDSG Blue Danube auf Erfolgskurs und trägt zur wachsenden Vielfalt des touristischen Angebots in Wien bei. Nach drei Jahrzehnten als gemeinsame Tochter von VERKEHRSBUERO und Wien Holding steuert die Reederei mit Innovationskraft in die Zukunft“ , erklärt VERKEHRSBUERO-CEO Martin Winkler.

„Die wachsenden Passagierzahlen zum 30. Jubiläum der DDSG Blue Danube als gemeinsames Unternehmen von VERKEHRSBUERO und Wien Holding unterstreichen die wichtige Rolle der Reederei im Wiener Freizeitangebot. Als Ausbildungsbetrieb nimmt die DDSG Blue Danube im nautischen Bereich als einziger Anbieter in Österreich eine bedeutende Rolle ein. Aktuell absolvieren 16 Auszubildende ihre Lehre bei dem Schifffahrtsunternehmen“ , betont Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

„Als Austragungsort des 70. Eurovision Song Contest wird 2026 ein besonderes Jahr für Wien und den Tourismus. Dem Mega-Event mit über 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit werden wir mit einem bunten Programm an Bord der Schiffe der DDSG Blue Danube Tribut zollen. Ebenso bauen wir die starke Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Kulturbetrieb aus und werden beispielsweise die Zusammenarbeit mit der Oper Burg Gars vertiefen“ , kündigt DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer an.

„In der Wachau konnte die DDSG Blue Danube ihre Rolle im Tourismus mit zwei neuen Schiffen in der Flotte ausbauen und neue Partnerschaften festigen. Die Marillenblüte wird wieder den Saisonauftakt in der UNESCO-Welterberegion mit einem eindrucksvollen Naturschauspiel begleiten. Aktuell laufen umfangreiche Wartungs- und Modernisierungsarbeiten an den Schiffen für ein noch besseres Passagiererlebnis im neuen Jahr“ , so DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Erfolg mit Themenfahrten und Zuwächse im Charter

Nicht nur das starke Tourismusjahr ist für den Erfolg der Reederei verantwortlich: Immer mehr Menschen aus der Region entdecken die Donau bei unterschiedlichen Themenfahrten mit kulinarischen und musikalischen Höhepunkten neu. Die älteste Themenfahrt im Programm, die Heurigenschifffahrt mit Wiener Liedern, feierte 2025 ihr 30-jähriges Jubiläum und erfreut sich zahlreicher Stammgäste, die mit den Schiffen der DDSG Blue Danube ablegen. Insgesamt ist die Flotte in Wien und der Wachau im zurückliegenden Jahr zu 144 Themenfahrten ausgelaufen, womit das Angebot um 15 Prozent ausgeweitet wurde.

Schon im Februar 2026 nehmen die nächsten Themenfahrten Kurs auf gute Stimmung auf Donauwellen. „Falco Forever Vienna Calling“ startet am 6. Februar, „Nostalgie 70er, 80er, 90er Partycruise“ am 13. Februar und „Country Western Cruise“ am 28. Februar 2026. Romantische Momente am Schiff verspricht die „Valentinstag Romantik Dinner Cruise“, bei der die MS Admiral Tegetthoff zum „Love Boat“ mutiert und den besonderen Rahmen für den Tag der Liebe bietet.

Frisch vom Stapel ist im letzten Jahr die „Donau Panorama Tour“ gelaufen. Mehrmals täglich zeigt die zweistündige Stadtrundfahrt im Linienprogramm das moderne Wien mit architektonischen Landmarks wie dem Donauturm, der UNO City, dem IZD Tower und DC Tower oder Millennium Tower. Die neue Rundfahrt lädt neben Touristen auch Einheimische ein, neue Blickwinkel auf die Stadt zu entdecken. Aufgrund der positiven Resonanz kann die „Donau Panorama Tour“ jetzt auch mit Free Flow Prosecco um 50,50 Euro pro Person gebucht werden.

Das Chartergeschäft entwickelt sich erfreulich. Über 200-mal wurden die Schiffe der DDSG Blue Danube im letzten Jahr für exklusive Firmenevents, Privatveranstaltungen, Feste und Hochzeiten gebucht. Besonders beliebt sind die MS Blue Danube mit Platz für bis zu 80 Passagiere und die MS Admiral Tegetthoff, auf der bis zu 330 Gäste Platz finden.

Dank der um zwei Schiffe vergrößerten Flotte hat die Reederei das Angebot für Tagesfahrten in den letzten zwei Jahren ausgebaut. 22-mal steuerte sie von Wien aus Dürnstein an. In die slowakische Hauptstadt Bratislava ging es im zurückliegenden Jahr 37 Mal.

