FPÖ – Darmann zu Marchetti: „Auch panische ‚Fake News‘ täuschen nicht über das ÖVP-Asyl-Versagen hinweg!“

Wien (OTS) -

„Auch mit panischen ‚Fake News‘ kann das ÖVP-Generalsekretariat nicht über Karners Totalversagen in der Asyl- und Einwanderungspolitik hinwegtäuschen. Der Vergleich macht nämlich sicher: Unter Herbert Kickl als freiheitlichem Innenminister gab es 2018 13.746 und 2019 nur 12.886 Asylanträge – Tendenz weiter sinkend – und damit so wenig wie in keinem anderen Jahr seit 2015. Zusätzlich musste er noch die Asyl-Altlasten seines ÖVP-Vorgängers Sobotka abarbeiten. Karner als ÖVP-Innenminister trägt hingegen die Verantwortung für 212.201 Asylanträge seit seinem Amtsantritt, wobei er 2022 mit 112.272 Asylanträgen das bisherige Katastrophenjahr 2015 sogar noch mit einem neuen Negativrekord in den Schatten gestellt hat“, so heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann zu einer Aussendung von ÖVP-Generalsekretär Marchetti, die „mehr blanke Unwahrheiten“ enthalte, als Karner bisher Syrer und Afghanen abgeschoben habe.

Weil die ÖVP in Wahrheit auch weiter die Grenzen für illegale Einwanderer unter dem Asyl-Deckmantel offenlassen wolle, habe sie sich auch gegen den Wählerwillen mit zwei linken Parteien zur Verlierer-Ampel eingehängt. „Die Menschen wissen längst: Die ÖVP kann es nicht, sie will es nicht und setzt nur auf Showpolitik. Im Gegensatz dazu können sie sich darauf verlassen, dass mit der FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl der Grenzbalken gegen die illegale Masseneinwanderung hochgezogen wird und die Abschiebeflieger tatsächlich durchstarten“, betonte der freiheitliche Sicherheitssprecher.