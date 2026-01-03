  • 03.01.2026, 14:24:02
„ZIB Spezial zu den US-Angriffen auf Venezuela“ um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Außerdem: „ZIB Spezial mit Pressekonferenz Donald Trump“ um 16.41 Uhr

Wien (OTS) - 

Der ORF ändert aus aktuellem Anlass heute, am 3. Jänner 2026, sein Programm und berichtet in ORF 2 und auf ORF ON in einer „ZIB Spezial mit Pressekonferenz Donald Trump“ um 16.41 Uhr über die Geschehnisse in Venezuela. Im ORF-2-Hauptabend erörtert Tarek Leitner in einer „ZIB Spezial zu den US-Angriffen auf Venezuela“ um 20.15 Uhr die jüngsten Ereignisse.

„Prisma“ und „Bewusst gesund – Das Magazin“ entfallen. „In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi“ startet um 20.30 Uhr, die nachfolgenden Programme verschieben sich dementsprechend. Über mögliche weitere Programmänderungen informiert der ORF laufend.

