ÖAMTC: Urlauberschichtwechsel und Unfälle

Längste Staus in Westösterreich

Wien (OTS) - 

Vor allem in Tirol verlangte der Urlauberschichtwechsel den Reisenden im Laufe des Samstags einiges an Geduld ab. Auf der Inntal Autobahn (A12), der Brenner Autobahn (A13) sowie auf der Fernpassstraße (B179) mussten die Urlauber teils erhebliche Wartezeiten in Kauf nehmen, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Auf den Zu- und Abfahrtsstraßen der bekannten Skigebiete wie dem Zillertal, dem Ötztal oder dem Paznauntal und rund um Kitzbühel gab es zähfließenden Verkehr.

In Kärnten kam es auf der Tauern Autobahn (A10) beim Knoten Spittal nach einem Unfall im Baustellenbereich zu Verzögerungen von rund dreißig Minuten. In weiterer Folge ging es auf der A10 auch in Salzburg ab dem Knoten Pongau nach mehreren Unfällen abschnittsweise nur schleppend voran.

In Oberösterreich hieß es „Bitte warten!“ vor einer Unfallstelle auf der Innkreis Autobahn (A8) beim Knoten Wels sowie auch beim Grenzübergang Suben, hier dauerte es bei der Ausreise nach Deutschland rund dreißig Minuten länger.

Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen empfehlen vor Fahrtantritt Informationen über die Verkehrslage einzuholen und ausreichend Zeit einzuplanen.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps .

