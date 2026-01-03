Europaabgeordnete Hohlmeier (CSU) und Mandl (ÖVP) bei Tagung des „Maria Plainer Kreises": Europa braucht klare Schwerpunktsetzungen

Maria Plain (OTS) -

Der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl (ÖVP) hat das Arbeitsjahr gestern, Freitag, in Maria Plain mit einer Doppelconference mit seiner bayrischen Kollegin begonnen, der deutschen Europaabgeordneten Monika Hohlmeier (CSU). Hohlmeier gehört dem Europäischen Parlament seit 2009 an, Mandl seit 2017, damit ist er nun der längstdienende Europaabgeordnete der ÖVP. Beide sind Teil der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der größten Fraktion im Europäischen Parlament.

Hohlmeier hielt vor knapp 70 Teilnehmenden die Key Note Speech zu den „Herausforderungen für die Zukunft Europas“, hier sieht sie insbesondere in Bezug auf islamistische Agitation Handlungsbedarf und erklärte: „Eine Gesellschaft muss sich dafür entscheiden, nach vorne zu gehen und sich nicht durch überbordende Regularien einzuschränken – da reicht meiner Meinung nach die Hälfte aus. Gleichzeitig müssen wir als freiheitliche Demokratien gegen jene wehrhaft sein, die versuchen, die Freiheitsrechte zu missbrauchen, um ihre toxischen Ideologien zu verbreiten – wie islamistische und radikal-extremistische Strömungen.“

Mandl betonte: „Wir brauchen ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Für den wirtschaftlichen Aufschwung brauchen wir Deregulierung. Das erste Omnibus-Paket kann nur der Anfang gewesen sein. Für die Sicherheit dieser Generation und kommender Generationen sowie für die Erhaltung unserer Zivilisation brauchen wir ein Europa, das die Kooperation sucht, statt wie andere die Konfrontation, sich verteidigen kann, Abhängigkeiten abbaut, und allen Kräften guten Willens ein verlässlicher Partner ist.“

Am Abend diskutierten der Abgeordnete zum Nationalrat Friedrich Ofenauer sowie Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl über „Verantwortung in der Politik“ mit dem Netzwerk. Die Dinner Speech am Abend hielt Brigadier Philipp Ségur-Cabanac. Am Samstag folgten interne Beratungen.

Seit 1994 treffen sich in Maria Plain bei Salzburg kurz nach Jahresbeginn Persönlichkeiten aus Politik und Diplomatie, Wirtschaft und Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung, Kultur und anderen Bereichen, um die Herausforderungen der Zeit zu reflektieren. Nach 2014 hatte Lukas Mandl die Leitung des Maria Plainer Kreises von Michael Spindelegger übernommen. Dieses Jahr kam die Key Note Speech erstmals von einer Persönlichkeit von außerhalb Österreichs. Teile des Maria Plainer Kreises engagieren sich bei den „Freunden der Freiheit“ (freundederfreiheit.at), die am 23. Jänner mit einem Neujahrsempfang in das politische Jahr starten.