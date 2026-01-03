- 03.01.2026, 08:30:32
- /
- OTS0002
Rechte-Coup: Real & Barca LIVE auf JOYN & PULS 4: Der Spanische Supercup ab 7. Jänner kostenlos, live und exklusiv
JOYN & PULS 4 sichern sich in Österreich die Rechte am Spanischen Supercup 2026 via Sublizenz von Sportdigital. Ab 7. Jänner die Halbfinalspiele und das Finale am 11. Jänner.
JOYN & PULS 4 bieten den Fußballfans gleich zu Beginn des neuen Jahres einen wahren Leckerbissen mit den Top-Stars wie Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. und Antoine Griezmann. Der Spanische Supercup ist ab 7. Jänner 2026 live und exklusiv auf JOYN in Österreich & PULS 4 zu sehen, der in Jeddah (Saudi-Arabien) über die Bühne geht. Im ersten Halbfinale am 7. Jänner trifft der FC Barcelona auf Athletic Bilbao (19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4), einen Tag später kommt es zum Hauptstadt-Derby Atletico Madrid gegen Real Madrid (19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4) mit Österreichs Superstar David Alaba. Das Endspiel steigt am 11. Jänner live ab 19:40 Uhr auf JOYN & PULS 4. Austragungsort ist das King Abdullah Sports City Stadium.
Die JOYN- und PULS 4-Sport-Crew rund um Florian Knöchl, Phillip Hajszan, Mario Hochgerner, Lukas Kapun und Co. werden die Zuseher:innen wie immer kompetent und mit Unterhaltung durch die Spiele begleiten.
Der Spanische Supercup live auf JOYN & PULS 4
07.01.2026: Halbfinale live ab 19:45 Uhr auf JOYN & PULS 4: FC Barcelona vs. Athletic Bilbao
08.01.2026: Halbfinale live ab 19:45 Uhr auf JOYN & PULS 4: Atletico Madrid vs. Real Madrid
11.01.2026: Das Finale live ab 19:40 Uhr auf JOYN & PULS 4
Rückfragen & Kontakt
ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: lukas.strecker@prosiebensat1puls4.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT