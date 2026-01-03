  • 03.01.2026, 08:30:32
Rechte-Coup: Real & Barca LIVE auf JOYN & PULS 4: Der Spanische Supercup ab 7. Jänner kostenlos, live und exklusiv

JOYN & PULS 4 sichern sich in Österreich die Rechte am Spanischen Supercup 2026 via Sublizenz von Sportdigital. Ab 7. Jänner die Halbfinalspiele und das Finale am 11. Jänner.

JOYN & PULS 4 bieten den Fußballfans gleich zu Beginn des neuen Jahres einen wahren Leckerbissen mit den Top-Stars wie Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. und Antoine Griezmann. Der Spanische Supercup ist ab 7. Jänner 2026 live und exklusiv auf JOYN in Österreich & PULS 4 zu sehen, der in Jeddah (Saudi-Arabien) über die Bühne geht. Im ersten Halbfinale am 7. Jänner trifft der FC Barcelona auf Athletic Bilbao (19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4), einen Tag später kommt es zum Hauptstadt-Derby Atletico Madrid gegen Real Madrid (19:45 Uhr live auf JOYN & PULS 4) mit Österreichs Superstar David Alaba. Das Endspiel steigt am 11. Jänner live ab 19:40 Uhr auf JOYN & PULS 4. Austragungsort ist das King Abdullah Sports City Stadium.

Die JOYN- und PULS 4-Sport-Crew rund um Florian Knöchl, Phillip Hajszan, Mario Hochgerner, Lukas Kapun und Co. werden die Zuseher:innen wie immer kompetent und mit Unterhaltung durch die Spiele begleiten.

Der Spanische Supercup live auf JOYN & PULS 4

  • 07.01.2026: Halbfinale live ab 19:45 Uhr auf JOYN & PULS 4: FC Barcelona vs. Athletic Bilbao

  • 08.01.2026: Halbfinale live ab 19:45 Uhr auf JOYN & PULS 4: Atletico Madrid vs. Real Madrid

  • 11.01.2026: Das Finale live ab 19:40 Uhr auf JOYN & PULS 4

