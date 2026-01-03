ÖAMTC: Heimreise der Skifahrer sorgte für Staus

Wien (OTS) -

Bereits seit den frühen Morgenstunden verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen starken Reiseverkehr in Richtung Deutschland – Tendenz steigend.

Hauptbetroffen war die Fernpassstraße (B179), hier kam es im gesamten Verlauf zu Verzögerungen von über eineinhalb Stunden. Im Nahbereich beliebter Skigebiete, etwa auf der Zillertal Straße (B169) talauswärts, der Eiberg Straße (B173) und der Mieminger Straße (B189) geriet der Verkehr ebenfalls ins Stocken. Am Grenzübergang Kufstein (A12) dauerte die Ausreise nach Deutschland um die zwanzig Minuten länger.

In Salzburg mussten sich die Autofahrer beim Grenzübergang Walserberg (A1) laut ÖAMTC an die fünfzehn Minuten gedulden.

