  • 03.01.2026, 07:45:02
  • /
  • OTS0001

ÖAMTC: Heimreise der Skifahrer sorgte für Staus

Tiroler Fernpassstraße hauptbetroffen

Wien (OTS) - 

Bereits seit den frühen Morgenstunden verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen starken Reiseverkehr in Richtung Deutschland – Tendenz steigend.

Hauptbetroffen war die Fernpassstraße (B179), hier kam es im gesamten Verlauf zu Verzögerungen von über eineinhalb Stunden. Im Nahbereich beliebter Skigebiete, etwa auf der Zillertal Straße (B169) talauswärts, der Eiberg Straße (B173) und der Mieminger Straße (B189) geriet der Verkehr ebenfalls ins Stocken. Am Grenzübergang Kufstein (A12) dauerte die Ausreise nach Deutschland um die zwanzig Minuten länger.

In Salzburg mussten sich die Autofahrer beim Grenzübergang Walserberg (A1) laut ÖAMTC an die fünfzehn Minuten gedulden.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps.

(Fortsetzung möglich)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright