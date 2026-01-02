„Avatar: Fire and Ash“: „Golden Ticket“ für über 300.000 Besucher:innen in Österreich

Wien (OTS) -

Am 2. Jänner 2026 konnte das „Golden Ticket“ von der Arbeitsgemeinschaft Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für „Avatar: Fire and Ash“ an The Walt Disney Company (Austria) GmbH in Wien überreicht werden. Das „Golden Ticket“ wird für mehr als 300.000 Besucher:innen eines Films in österreichischen Kinos vergeben und ist damit eine hohe Auszeichnung für erfolgreich in österreichischen Kinos laufende Filme.

„Wir freuen uns sehr, dass es The Walt Disney Company (Austria) GmbH in Wien gelungen ist, mit ‚Avatar: Fire and Ash‘ so erfolgreich in das Kinojahr 2026 zu starten. ‚Avatar: Fire and Ash‘ besticht durch eindrucksvolle Bilder und grandiose 3D-Effekte. Die kohärente Handlung und das Schaffen fiktiver Welten, insbesondere der neuen Vulkan-Regionen, sind atemberaubend und bieten ein grandioses Kinoereignis“, so Vertreter der ARGE Film und Kino.

„Wir sind begeistert, das herausfordernde Jahr 2025 mit einem echten Highlight abzuschließen und 2026 so erfolgreich zu starten! Gemeinsam mit unseren Kinopartnern haben wir das Publikum erneut nach Pandora entführt – und James Cameron hat einmal mehr mit einem visuellen Spektakel begeistert. Für mich persönlich ist es wunderschön zu sehen, dass wir die Leute wieder zurück ins Kino holen konnten und ihnen zeigen, dass das beste Format, um einen Film zu erleben, nur das Kino sein kann. Ein herzliches Dankeschön an unsere Kinopartner und unsere Teams, die mit unglaublichem Einsatz daran gearbeitet haben“, so Theresa Prinz, Head of Theatrical Distribution GSA The Walt Disney Company.

„Das Golden Ticket in so kurzer Zeit nach dem Kinostart für über 300.000 Besucher:innen zu ‚Avatar: Fire and Ash‘ ist ein starkes Zeichen für die außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Disney und den österreichischen Kinos. Gemeinsam mit meinem Team ist es gelungen, mit kreativen Marketingmaßnahmen echte Begeisterung zu entfachen und das Kinoerlebnis in den Mittelpunkt zu stellen. Regisseur James Cameron hat mit diesem Film erneut ein visuelles Meisterwerk geschaffen, das seine volle emotionale und technische Strahlkraft ausschließlich auf der großen Leinwand entfaltet. Dieser Erfolg zeigt, wie kraftvoll Kino sein kann, wenn Studios und Kinobetreiber partnerschaftlich an einem Strang ziehen“, sagt Klemens Karwinski, Head of Marketing The Walt Disney Company Austria.

In „Avatar: Fire and Ash”, dem dritten Teil des erfolgreichen Avatar-Franchises, nimmt James Cameron die Zuschauer mit auf ein immersives Abenteuer. Mit dem ehemaligen Marine-Soldaten Jake Sully (Sam Worthington), der jetzt der Anführer der Na’vi ist, der Na’vi-Kriegerin Neytiri (Zoe Saldaña) und der Sully-Familie geht es zurück nach Pandora. Nach einem Drehbuch von Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver und nach einer Geschichte von James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno wurde der Film von James Cameron und Jon Landau produziert, mit Richard Baneham, Rae Sanchini und David Valdes als ausführende Produzenten. Weitere Rollen in dem Film übernehmen Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. und Kate Winslet.

Der Kinostart von „Avatar: Fire and Ash“ erfolgte in Österreich am 17. Dezember 2025 und die deutschsprachige Synchronisation wurde von Interopa Film in Berlin umgesetzt. (PWK002/HSP)

Bildmaterial und weitere Inhalte zu „Avatar: Fire and Ash“ stehen im Downloadbereich von The Walt Disney Company unter www.disneycontent.de oder auf Anfrage via PresseAt@disney.com zur Verfügung. Fotocredits: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.