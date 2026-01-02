  • 02.01.2026, 14:22:03
  • /
  • OTS0055

Korosec: „Offensive für mehr alter(n)sgerechte Arbeitsplätze ist nötig“

Seniorenbundpräsidentin fordert mehr Fokus auf Jobs für Ältere

Wien (OTS) - 

Das neue Jahr beginnt mit erneut schlechten Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist wieder gestiegen – auf 8,4 Prozent, das ist ein Plus von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Dezember 2024.

Besonders alarmierend ist für Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec der Anstieg bei Menschen über 50: „Das Plus von 4,4 Prozentpunkten zeigt den dringenden Handlungsbedarf. Eine Offensive für mehr alter(n)sgerechte Arbeitsplätze ist nötig.“

Korosec verweist darauf, dass Frauen 50+ besonders gefährdet sind, durch längere Arbeitslosigkeit und geringere Einkommen in die Armutsfalle zu geraten. Sie fordert einen sozialpartnerschaftlichen Schulterschluss zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, um gezielt alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze zu schaffen.

Dazu seien Anreize für Unternehmen notwendig, die Frauen 50+ beschäftigen – etwa steuerliche Vorteile für Betriebe, die Frauen ab 55 einstellen, sowie der Ausbau der „Aktion 55plus“ mit einem eigenen Frauenbudget. Und Weiterbildung und kostenlose, niederschwellige Umschulungen in Zukunftsbranchen – insbesondere MINT-Berufe – für Frauen 50+ müssten massiv ausgebaut werden.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: kleitner@seniorenbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright