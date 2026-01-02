Theater, Kabarett, Comedy und eine Lesung

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen des Ferienprogramms auf Schloss Hof spielt Kasperl & Co am Sonntag, 4. Jänner, ab 13 und 15 Uhr auf der Bühne im Barockstall „Der Glückspilz“. Nähere Informationen bzw. Buchungen unter 02285/20000, e-mail buchungen@schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Für Kinder ab fünf Jahren spielt das Theater mit Horizont im Stadttheater Wiener Neustadt in Schul- und Familienvorstellungen „Die kleine Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen in einer Neubearbeitung von Clemens Handler und Gernot Kogler. Spieltermine sind Donnerstag, der 8. Jänner, ab 9 und 11 Uhr sowie Freitag, der 9. Jänner, ab 9, 11 und 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail jungespublikum@stadttheater-wn.at und www.stadttheater-wn.at.

Am Samstag, 10. Jänner, erzählt Christine Eixenberger im Theater Forum Schwechat in ihrem neuen Solo-Programm „Volle Kontrolle“ humorvoll von den Herausforderungen, nicht mehr solo zu sein. Am Montag, 12. Jänner, folgen hier die Comedy Hirten, die in „Immer wieder Österreich“ den Jahresablauf satirisch beleuchten. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail karten@forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Am Dienstag, 13. Jänner, findet ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf die Vorpremiere vom „Maximo Lieder“, des neuen Musik-Kabaretts von Christof Spörk, statt. Nähere Informationen und Karten unter 02245/22827, e-mail hs@babue.com und www.babue.com.

Schließlich stellt Dirk Stermann am Dienstag, 13. Jänner, ab 19.30 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten in einer Lesung seinen neuesten Roman „Die Republik der Irren“ über das Jahr 1918 in Fiume und den verrücktesten Staat der Geschichte vor. Nähere Informationen und Karten unter 02742/2140 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.