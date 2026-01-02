  • 02.01.2026, 13:04:33
Begriffe wie „Gewinn, Export und Eigenkapital“ oft unbekannt

IWS will Wirtschafts- und Finanzwissen verbessern

Die IWS-Broschüre "Wirtschaft – kurz erklärt" wird heuer bereits in der 5. Auflage erscheinen.
Linz (OTS) - 

„Das Erklären und Deuten von Finanz- und Wirtschaftsbegriffen ist zwar das Bohren harter Bretter, aber dringend notwendig, denn weniger als 50 Prozent der Bevölkerung können Begriffe wie Gewinn, Export, Import oder Eigenkapital gut erklären“, zitiert Gottfried Kneifel von der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) eine repräsentative SPECTRA-Studie. Vom Begriff „Lohnnebenkosten“ – neun Prozent können diesen erklären – ganz zu schweigen. Dabei hat sich gerade in der jüngeren Bevölkerungsgruppe das Verstehen wirtschaftlicher Begriffe in den vergangenen fünf Jahren leicht verbessert.

Neue Broschüre – auch als Lehrbehelf

Unsere rein privat finanzierte Initiative Wirtschaftsstandort OÖ wird in diesem Jahr die bereits fünfte Auflage(!) der Broschüre „Wirtschaft – kurz erklärt" inklusive E-Book erneut überarbeiten und den Schulen für den Wirtschaftskunde-Unterricht auf Anforderung gratis zur Verfügung stellen.

Kneifel: „Es geht dabei um Wissensvermittlung mit dem Ziel, dass Wohlstand, Lebensqualität und soziale Sicherheit nur auf Basis einer florierenden Wirtschaft und mit innovativen Betrieben auch in Zukunft möglich sind.“

Dieser Leitfaden, der auch Zugriffe auf die DIGI-Box erlaubt, kann sowohl von Gymnasien, HAK, HTL und Berufsschulen angefordert werden. Anfragen an: traxler@iwsooe.at

Rückfragen & Kontakt

Initiative Wirtschaftsstandort OÖ
Prof. Gottfried Kneifel
Telefon: 0664-4432858
Website: https://www.iwsooe.at

