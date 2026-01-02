  • 02.01.2026, 12:36:02
AK NÖ-Wieser: Qualifikation und Daseinsvorsorge müssen große Schwerpunkte 2026 sein

- 

Arbeitsplatz-Sicherheit ist für die Menschen in Niederösterreich 2026 von wichtigster Bedeutung, wie eine aktuelle Umfrage in Niederösterreich aufzeigt und damit einmal mehr den Kurs der Arbeiterkammer Niederösterreich bestätigt. „Zielgerichtete Qualifizierung am Arbeitsmarkt ist wichtiger denn je. Es gilt, das Potenzial und die Fähigkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestmöglich zu stärken, um mit neuen Technologien und im internationalen Wettbewerb Schritt zu halten“, so Wieser zu den Herausforderungen im neuen Jahr. Auch der Ausbau der Daseinsvorsorge ist von zentraler Bedeutung.

Gut bezahlte und qualifizierte Arbeitsplätze sind für die Niederösterreich besonders wichtig, wie die Umfrage belegt. „Investitionen in Forschung und Entwicklung sind dabei ebenso bedeutend wie zielgerichtete Qualifizierung“, so Wieser. Es gilt, die Stärken der Arbeitnehmer bestmöglich zu erfassen und mit Aus- und Weiterbildung auf den Bedarf auszurichten. Auch die AMS-Schulungen sollen verstärkt danach ausgerichtet sein. „Das Potenzial ist vorhanden, es muss auch genutzt werden“, so Wieser.

Ebenso gibt es deutlichen Aufholbedarf in Fragen der Daseinsvorsorge und kritischer Infrastruktur. Wieser spricht sich für eigene Cluster-Zentren aus, damit die zahlreich vorhandenen Betriebe mit guten Voraussetzungen und qualifizierten Fachkräften auch die entsprechenden Rahmenbedingungen für Forschung, Innovation und damit die Stärkung des Wirtschaftsstandortes vorfinden. Denn es braucht Anreize, damit versorgungsnotwendige Produkte in Europa und am besten in Niederösterreich produziert werden. „Das schafft nicht nur Versorgungssicherheit, sondern auch Arbeitsplätze“, so Wieser abschließend.

